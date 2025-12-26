La tradición de las 12 uvas nace en España. Fuente: Archivo

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas recurren a rituales y cábalas que buscan atraer buenos augurios para el ciclo que empieza.

Entre las tradiciones más populares se encuentra el ritual de las 12 uvas, una costumbre sencilla que se mantiene vigente y que atraviesa culturas y generaciones.

¿Qué significa el ritual de las 12 uvas?

Cada una de las doce uvas representa un mes del año. Al comerlas, la tradición indica que se deben formular deseos vinculados a distintos aspectos de la vida, como el trabajo, la salud, las relaciones personales o los proyectos a largo plazo.

La abundancia y la suerte aparecen como conceptos centrales del ritual, entendidos no solo desde lo material, sino también desde el bienestar general y la estabilidad.

¿Cómo hacer el ritual de las 12 uvas? paso a paso

Materiales necesarios

Doce uvas (verdes o moradas).

Un reloj o referencia clara de la medianoche.

Instrucciones

Antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre, separá doce uvas y tenelas listas para el momento del brindis.

Cada uva simboliza un mes del año . Algunas personas piensan un deseo específico por uva; otras prefieren concentrarse en ideas generales como salud, trabajo, estabilidad o crecimiento personal.

Al comenzar el Año Nuevo, se come una uva por cada campanada o segundo final del conteo regresivo.

El ritual se completa al terminar la última uva, generalmente acompañado por el brindis y los saludos de Año Nuevo.

Sin prometer resultados concretos, funciona como un gesto que invita a la reflexión, a ordenar deseos y a comenzar el año con la intención puesta en la suerte, la abundancia y los buenos augurios para los meses que vienen.