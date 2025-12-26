En esta noticia

La última noche del año no es una más. Para muchas personas, el 31 de diciembre es el momento ideal para cerrar ciclos, proyectar deseos y atraer prosperidad.

Por eso, más allá de las celebraciones, existen gestos y rituales que se repiten generación tras generación con un mismo objetivo: empezar el año con abundancia y buenas oportunidades.

Los seis trucos de Año Nuevo para la abundancia

Estas son seis costumbres populares de Año Nuevo que siguen vigentes y que, cada medianoche, millones de personas eligen repetir.

1. El billete en el zapato: que el dinero acompañe cada paso

Colocar un billete dentro del zapato al momento de recibir el Año Nuevo es una de las cábalas más difundidas en Argentina y América Latina.

El significado es claro: el dinero simboliza la abundancia y el zapato representa el camino. La tradición sostiene que así, la prosperidad acompaña cada decisión del nuevo año.

2. Las 12 uvas: un deseo por mes, con foco en la abundancia

El ritual de comer 12 uvas a la medianoche, una por cada campanada, es una de las costumbres más esperadas.

Cada uva representa un deseo para los próximos doce meses. Muchas personas enfocan esos pedidos en trabajo, estabilidad económica y crecimiento personal, convirtiendo el ritual en un acto de intención consciente.

Fuente: Freepik.
3. Ropa interior amarilla: el color de la riqueza y la energía positiva

Vestir ropa interior amarilla en Año Nuevo no es casual. El amarillo se asocia con el sol, la vitalidad, el optimismo y la prosperidad.

Según la tradición, debe ser una prenda nueva o regalada, y se cree que ayuda a atraer abundancia, alegría y nuevas oportunidades.

4. Brindar con monedas o joyas en la copa

Otra costumbre que gana cada vez más adeptos es colocar una moneda o un anillo dentro de la copa antes del brindis de medianoche.

La moneda simboliza estabilidad financiera, mientras que el anillo representa continuidad y seguridad. El gesto busca empezar el año con bases firmes y proyectos duraderos.

5. La valija a la medianoche: movimiento, oportunidades y crecimiento

Salir a la calle con una valija apenas comienza el Año Nuevo es una tradición muy conocida.

Aunque suele asociarse a los viajes, también simboliza movimiento, cambios positivos y apertura a nuevas oportunidades, muchas de ellas relacionadas con el trabajo y el crecimiento económico.

6. Recibir el Año Nuevo con la casa ordenada

No todo pasa por rituales específicos. Para muchas personas, ordenar y limpiar la casa antes de la medianoche es una costumbre clave.

El orden simboliza dejar atrás lo viejo, cerrar etapas y abrir espacio a la abundancia, tanto material como emocional.

Estas costumbres no prometen milagros, pero sí algo poderoso: empezar el año con intención, optimismo y objetivos claros. En cada gesto hay un deseo compartido: que el nuevo ciclo traiga más estabilidad, crecimiento y bienestar.