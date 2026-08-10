Su uso adecuado puede ayudar al cuidado de la ropa y de la lavadora.

Confirmado | Más de 730.000 ciudadanos recibirán pasajes gratis de buses en agosto: estos son los beneficiarios

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los trucos domésticos más consultados por los colombianos, especialmente por quienes buscan reducir olores en la ropa, evitar residuos de jabón y mantener la lavadora en mejor estado sin gastar de más. Aunque no reemplaza el detergente, expertos en limpieza del hogar recomiendan usarlo en cantidades moderadas como complemento del lavado.

En Colombia, donde la humedad y el secado en interiores son comunes en varias ciudades, el vinagre suele utilizarse para refrescar prendas, toallas y ropa deportiva.

La clave está en saber para qué sirve realmente y cómo aplicarlo correctamente para no dañar tejidos delicados.

¿Para qué sirve poner vinagre en la lavadora?

El vinagre blanco tiene propiedades ácidas suaves que ayudan a disolver residuos de detergente y suavizante acumulados en la ropa y en algunas partes de la lavadora. Entre los beneficios más mencionados están:

Reducir malos olores en prendas húmedas.

Ayudar a que las toallas queden menos rígidas.

Disminuir residuos de jabón que dejan sensación áspera.

Refrescar ropa deportiva o prendas con olor persistente.

Contribuir a la limpieza del compartimiento del suavizante.

Su uso ocasional también puede ayudar a mantener más limpio el tambor de la lavadora, especialmente si se realizan ciclos de mantenimiento.

Para qué sirve poner vinagre en la lavadora y por qué recomiendan hacerlo. IA

¿Dónde se pone el vinagre en la lavadora?

La recomendación más común es agregar media taza de vinagre blanco en el compartimiento del suavizante para que se libere durante el último enjuague. De esta manera, actúa sobre la ropa sin mezclarse directamente con el detergente durante el lavado principal.

También puede usarse en un ciclo de limpieza de la lavadora, vertiendo una taza en el tambor vacío y ejecutando un programa con agua caliente, siempre que el fabricante permita este tipo de mantenimiento.

¿Por qué recomiendan usar vinagre en lugar de suavizante?

Muchas personas prefieren el vinagre porque no deja residuos grasos sobre las fibras y suele ser más económico que algunos suavizantes comerciales. Además, no aporta perfumes intensos, algo valorado por personas sensibles a fragancias fuertes.

Sin embargo, el efecto suavizante es más ligero que el de un producto comercial, por lo que no debe esperarse el mismo aroma ni la misma textura.

¿Qué ropa se puede lavar con vinagre?

El vinagre suele emplearse en:

Toallas.

Sábanas.

Ropa deportiva.

Prendas de algodón.

Ropa de uso diario con olor acumulado.

En cambio, es mejor evitarlo en prendas de seda, lana delicada o tejidos que indiquen cuidados especiales en la etiqueta.

¿Qué pasa si pongo demasiado vinagre en la lavadora?

Usar cantidades excesivas no mejora los resultados y puede ser contraproducente. El exceso de acidez puede deteriorar algunas fibras con el tiempo y afectar piezas de goma o sellos si se utiliza de forma frecuente y en grandes cantidades.

Por eso, la recomendación habitual es no superar media taza por carga y evitar usarlo en todos los lavados.

¿Cada cuánto se puede usar vinagre en la lavadora?

Para la ropa, muchas personas lo utilizan una o dos veces por semana en cargas específicas, como toallas o ropa deportiva. Para limpiar la lavadora, un ciclo de mantenimiento mensual suele ser suficiente, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante del electrodoméstico.