El moho no es solo un problema estético o un dolor de cabeza para la decoración de la casa; representa un riesgo directo para el organismo.

Con la llegada del frío y las lluvias, las manchas oscuras de moho y humedad se convierten en la peor pesadilla de cualquier hogar. La reacción casi automática de la mayoría de las personas es agarrar un trapo con lavandina para refregar la pared. Sin embargo, los especialistas en mantenimiento advierten que la lavandina no es la mejor solución: aunque blanquea la superficie de inmediato, su alto contenido de agua penetra en los poros de la pared y termina alimentando las raíces profundas del hongo, haciendo que reaparezca con más fuerza a las pocas semanas.

Por suerte, existe un truco casero, ecológico y sumamente económico que erradica el moho de raíz , elimina los malos olores y no decolora la pintura ni emite vapores tóxicos.

El ingrediente estrella: Vinagre blanco de alcohol

El secreto para eliminar los hongos de las paredes sin químicos agresivos es el vinagre blanco de alcohol (o vinagre de limpieza). Gracias a su alto nivel de acidez natural (ácido acético), el vinagre tiene la capacidad de penetrar en los materiales porosos como el yeso o el revoque, matando hasta el 82% de las especies de moho conocidas y destruyendo las esporas profundas.

Para las manchas más rebeldes o incrustadas, el “combo definitivo” se logra combinándolo con bicarbonato de sodio o agua oxigenada (de 10 volúmenes).

Paso a paso: Cómo aplicar el truco para un resultado impecable

Preparación directa: Verté vinagre blanco puro (sin diluir en agua) dentro de un pulverizador o rociador limpio. Rociado y espera: Pulverizá generosamente sobre la mancha de moho y dejá actuar el producto durante al menos 1 hora . Este tiempo es clave para que el ácido destruya la estructura celular del hongo. Limpieza suave: Pasado ese tiempo, frotá la zona con un cepillo suave o una esponja humedecida en agua tibia con una cucharada de bicarbonato de sodio. Verás cómo las manchas se desprenden de forma instantánea sin necesidad de raspar la pintura. Secado fundamental: Limpiá los restos con un paño seco y ventilá bien la habitación. La pared debe quedar completamente seca para evitar que la humedad ambiental vuelva a depositarse.

Un consejo clave: Si el olor a vinagre te resulta intenso, no te preocupes: a diferencia del olor químico de la lavandina, la fragancia del vinagre desaparece por completo a las pocas horas de haberse secado.

Ni bicarbonato ni vinagre: el truco clave para sacar la humedad y el moho de las paredes (foto: archivo).

¿Por qué es un tema de salud urgente en Argentina?

El moho no es solo un problema estético o un dolor de cabeza para la decoración de la casa; representa un riesgo directo para el organismo, sobre todo en regiones argentinas con niveles de humedad relativa que superan habitualmente el 80% (como la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la región del Litoral):

Riesgos respiratorios y alergias: De acuerdo con las guías de prevención del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, la exposición prolongada a ambientes con humedad y esporas de moho en suspensión es un desencadenante directo de crisis de asma, rinitis alérgica, sinusitis crónica e irritación ocular, afectando de manera severa a niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas. Tratar la causa y no solo la consecuencia: Informes técnicos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) sobre patologías de la vivienda recuerdan que ningún remedio casero ni pintura selladora será definitivo si no se resuelve el origen del problema. El INTI remarca que es indispensable identificar si la humedad proviene de condensación (falta de ventilación diaria), filtración (cañerías dañadas) o capilaridad (humedad que sube desde los cimientos), para aplicar el tratamiento constructivo adecuado antes de volver a pintar.

Con un producto que cuesta una fracción de lo que vale un limpiador comercial, podés mantener tus paredes impecables y cuidar la salud de tu familia todo el año.