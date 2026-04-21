En un contexto donde el consumo consciente gana protagonismo, incluso los residuos cotidianos empiezan a resignificarse. La palta, consolidada como un “superalimento” por su perfil nutricional, también empieza a destacarse por lo que suele descartarse: su cáscara. Esa piel rugosa que muchas veces termina en la basura puede transformarse en un recurso útil dentro del hogar. Uno de los usos más extendidos es sumarlas al compost. Aunque su descomposición es más lenta que la de otros residuos orgánicos, aportan nutrientes como potasio y antioxidantes. Para mejorar su integración, conviene cortarlas en pedazos chicos antes de incorporarlas. Otra alternativa práctica es reutilizarlas como pequeñas macetas. Las mitades de la cáscara funcionan bien para iniciar cultivos desde semilla, ya que retienen la humedad y, al trasplantarlas, se integran directamente a la tierra. Es una opción simple que además evita el uso de plásticos. En el terreno del cuidado personal, la parte interna de la cáscara tiene una textura suave que puede utilizarse como exfoliante. Aplicada con movimientos circulares sobre la piel, ayuda a remover células muertas y deja una leve capa de aceites naturales. Las cáscaras también pueden convertirse en tintes naturales. Al hervirlas durante unos 30 o 40 minutos, liberan pigmentos que permiten teñir telas, lanas o papel en tonos rosados o marrones claros, según el proceso. Una vez secas, pueden triturarse y mezclarse con hierbas como lavanda, menta o romero para armar un popurrí. Sirve para perfumar cajones o placares sin recurrir a productos industriales. Reutilizar este tipo de residuos es un ejemplo concreto de cómo incorporar hábitos más sustentables en la vida cotidiana. Más allá del ahorro, se trata de reducir el desperdicio y aprovechar al máximo cada recurso.