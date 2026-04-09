Un hábito cada vez más extendido propone reutilizar el carozo de la palta en lugar de desecharlo. Este residuo, que suele terminar en la basura, puede convertirse en un aliado natural para el cuidado de plantas y huertas. En los últimos meses, se viralizaron distintos usos del carozo rallado por sus aportes al crecimiento vegetal. Según explican especialistas en jardinería, contiene minerales como fósforo, calcio y potasio, además de vitaminas que contribuyen al desarrollo de las plantas. Uno de los principales beneficios es su función como fertilizante natural. Al incorporarlo a la tierra, ayuda a fortalecer las raíces y mejorar el aspecto general de las plantas, favoreciendo hojas más verdes y estimulando la floración. También puede utilizarse como repelente de insectos. Gracias a compuestos como los taninos y flavonoides, el preparado genera una barrera que aleja plagas de forma natural, sin necesidad de productos químicos. Por último, su aplicación como fertilizante foliar permite nutrir directamente las hojas, aportando brillo y vigor a la planta. Para aprovechar sus propiedades como fertilizante, el procedimiento es simple. Primero hay que cortar la palta de forma longitudinal y extraer el carozo. Luego, se lo ralla con un utensilio común hasta obtener pequeñas virutas. Ese material se puede esparcir directamente en macetas o alrededor de las raíces en el jardín. Una vez distribuido, se recomienda cubrirlo con tierra para evitar que se disperse y facilitar su absorción. Otra alternativa consiste en elaborar un líquido para rociar las plantas. Para eso, se deben colocar dos tazas de agua en una olla junto con el carozo rallado y hervir la mezcla durante 15 minutos. Después, se cuela el preparado y se diluye en una proporción de tres partes de agua por una del líquido obtenido. El resultado se coloca en un atomizador y se aplica sobre las plantas, preferentemente por la tarde. Este preparado adquiere un tono marrón rojizo debido a los compuestos presentes en la semilla. Al aplicarlo, se adhiere a las hojas y genera un aroma que ayuda a mantener alejados a los insectos. Para sostener su efecto, se recomienda repetir la aplicación de forma periódica. El uso del carozo de la palta se presenta como una alternativa accesible para el cuidado del jardín. Además de reducir residuos, permite nutrir y proteger las plantas sin recurrir a productos industriales. Quienes probaron este método destacan su practicidad y resultados, lo que impulsó su difusión en redes sociales como una forma sencilla de aprovechar al máximo este alimento.