La palta ocupa un lugar frecuente en los hogares, ya que es una fruta que aporta grandes cantidades de nutrientes como grasas saludables, omega 3, vitaminas y minerales. Sin embargo, muchas personas desechan la cáscara y no aprovechan sus propiedades para otros usos. Por ejemplo, este producto puede ser un gran aliado para el cuidado de las plantas, en especial si se lo mezcla con vinagre. La cáscara de palta contiene calcio, magnesio y fósforo, minerales esenciales para el desarrollo de las plantas. Estos nutrientes mejoran la estructura del suelo y facilitan la absorción de agua y otros elementos por las raíces. El vinagre, especialmente el de manzana, posee propiedades antifúngicas y antibacterianas. Ayuda a repeler insectos y prevenir hongos sin afectar el ecosistema. En jardinería, un número creciente de personas busca alternativas sostenibles y económicas. En ese contexto, al licuar cáscara de palta con vinagre se obtiene una combinación natural que nutre el suelo, fortalece los cultivos y ayuda a prevenir plagas. Este preparado, sencillo de elaborar en casa, aprovecha los minerales de la piel del fruto y las propiedades antimicrobianas del vinagre. Es perfecto para quienes desean evitar productos químicos y mejorar la salud de sus macetas o huerta. Para hacer esta preparación en casa, solo se necesitan cinco pasos: Lavar bien la cáscara de palta para eliminar restos de pulpa. Cortar en trozos y colocar en una licuadora. Agregar medio litro de vinagre diluido (una parte de vinagre por cada dos de agua). Licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar si se desea una textura más líquida, ideal para usar con regadera o pulverizador. Este preparado se puede aplicar directamente en la base de las plantas cada dos o tres semanas. También sirve para enriquecer el compost casero, acelerando la descomposición de residuos orgánicos. Aunque es natural, esta mezcla debe aplicarse con precaución: No usar vinagre puro: puede quemar raíces y hojas.No aplicar con demasiada frecuencia: el exceso puede alterar el pH del suelo.Probar primero en una planta: cada especie reacciona diferente.Evitar en plantas recién trasplantadas o débiles: podrían no tolerar el vinagre. Este truco casero es una forma sencilla de aprovechar residuos y mejorar el jardín sin gastar de más. Además, ayuda a reducir el uso de químicos y fomenta una jardinería más consciente. Cada vez más jardineros optan por métodos orgánicos para cuidar sus plantas. La combinación de cáscara de palta y vinagre no solo nutre el suelo, sino que también mejora la biodiversidad del jardín. Además de los trucos para cuidar el jardín, hay alternativas que pueden encontrarse fácilmente en el hogar, que no requieren de bicarbonato y cuyo uso podría facilitar las rutinas de limpieza. Un ejemplo es utilizar cebolla para limpiar vidrios aprovechando las propiedades naturales. Para esto tan sólo es necesario cortar la mitad de una jugosa y utilizar un paño de microfibra para repasar luego. En el caso de asaderas, hornos y superficies con grasa, el jugo de limón caliente es un gran aliado si se lo combina con las cascaras de este fruto cocidas con agua. En estos casos, la mezcla debe dejarse actuar unos minutos para luego asear con normalidad, pues la grasa se desprenderá fácilmente.