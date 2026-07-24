Poner una cinta roja debajo de la almohada: para qué sirve y por qué algunos lo recomiendan.

Cada vez más personas recurren a pequeños rituales antes de dormir con la intención de comenzar el día siguiente con una sensación de mayor tranquilidad. Entre esas costumbres aparece la de colocar una cinta roja debajo de la almohada, una práctica vinculada a distintas tradiciones espirituales y especialmente difundida por el Feng Shui.

Aunque no existen estudios científicos que demuestren su eficacia, el ritual sigue vigente gracias al valor simbólico que muchas culturas le atribuyen al color rojo. Para sus seguidores, este objeto representa protección, buena fortuna y una forma de atraer energías positivas durante el descanso.

Qué representa la cinta roja y por qué se utiliza

En diferentes culturas, el color rojo ha sido asociado históricamente con la fuerza, la vitalidad y la buena suerte. Dentro de algunas corrientes espirituales también se considera un elemento capaz de actuar como una barrera simbólica frente a las energías negativas y de favorecer el equilibrio emocional.

Colocar la cinta debajo de la almohada ayuda a reforzar pensamientos positivos antes de dormir (Fuente: Shutterstock)

Quienes practican este ritual sostienen que colocar la cinta debajo de la almohada ayuda a reforzar pensamientos positivos antes de dormir y a generar una sensación de protección durante la noche. Más allá de las creencias personales, la tradición continúa transmitiéndose de generación en generación.

Simboliza protección frente a energías negativas.

Se relaciona con la buena suerte y la prosperidad.

Representa fortaleza, confianza y equilibrio emocional.

Forma parte de prácticas tradicionales vinculadas al bienestar.

Cómo se realiza este ritual antes de dormir

La práctica es sencilla y no requiere materiales especiales. Basta con colocar una pequeña cinta de color rojo debajo de la almohada antes de acostarse. Algunas personas también acostumbran sostenerla entre las manos durante unos segundos mientras piensan en un deseo, una meta o una intención positiva para los días siguientes.

Desde la mirada de quienes siguen estas tradiciones, este gesto busca favorecer un descanso más sereno y mantener una actitud optimista. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una costumbre basada en creencias simbólicas y no en evidencias científicas.