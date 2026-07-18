Colocar un frasco de lentejas en el rincón más impensado de la casa se ha vuelto una de las prácticas más seguidas durante julio. Aunque el séptimo mes ya está en marcha, muchas personas aprovechan lo que queda de estas semanas para realizar rituales que busquen atraer dinero, prosperidad y abundancia .

Si bien no tiene respaldo científico, este ritual forma parte de una tradición milenaria que considera a ciertos objetos como símbolos de abundancia y prosperidad para atraer buenas energías al hogar.

Dónde colocar el frasco de lentejas para atraer dinero en julio, según el Feng Shui

El sitio ideal para ubicar el frasco de lentejas según el Feng Shui es el llamado rincón de la riqueza, un sector del hogar vinculado simbólicamente con la prosperidad y la estabilidad financiera.

Para identificarlo, la recomendación es pararse en la puerta principal de la vivienda mirando hacia el interior . El espacio ubicado más al fondo y hacia la izquierda corresponde al área asociada con la abundancia.

En ese lugar se aconseja colocar un frasco de vidrio transparente lleno de lentejas, ya que estas semillas representan el crecimiento, la multiplicación de los recursos y la posibilidad de atraer nuevas oportunidades económicas .

¿Cuál es la vinculación entre las lentejas y la abundancia?

La relación entre las lentejas y la prosperidad no es exclusiva del Feng Shui. Desde hace siglos, diferentes culturas las consideran un símbolo de riqueza debido a su forma redondeada, similar a pequeñas monedas, y a su capacidad de multiplicarse durante las cosechas.

Por esa razón, existen costumbres que incluyen regalar lentejas, guardar un pequeño puñado en la cocina o utilizarlas en rituales relacionados con el comienzo de un nuevo año, un proyecto o una etapa importante de la vida.

Cómo preparar el frasco con lentejas, según el Feng Shui

El ritual es sencillo y solo requiere algunos elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Para prepararlo correctamente, el Feng Shui recomienda:

Utilizar un frasco de vidrio limpio y transparente. Llenarlo con lentejas secas. Agregar algunas monedas como símbolo de riqueza. Colocarlo en un espacio limpio, ordenado y bien cuidado .