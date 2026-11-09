Caminar rápido suele asociarse con las prisas, el estrés cotidiano o la necesidad de llegar a tiempo a algún lugar. Sin embargo, la psicología ha identificado que la velocidad al andar también puede estar relacionada con determinados rasgos de personalidad, entre ellos el neuroticismo, la extraversión y la responsabilidad.

Así lo revela un estudio publicado en la revista científica Social Psychological and Personality Science, que analizó a más de 15.000 adultos de entre 25 y 100 años. Los investigadores encontraron que las personas con niveles más bajos de neuroticismo tendían a caminar más rápido, una asociación que cuestiona la idea de que desplazarse a mayor velocidad responde necesariamente a un estado de nerviosismo.

¿Qué significa caminar rápido según la psicología?

La investigación, desarrollada por Yannick Stephan, Angelina R. Sutin, Gabriel Bovier-Lapierre y Antonio Terracciano, examinó la relación entre los rasgos de personalidad y la velocidad de la marcha a partir de cinco muestras de población adulta. Su objetivo era determinar si las características psicológicas podían anticipar diferencias en la velocidad al caminar a lo largo del tiempo.

Los investigadores encontraron que las personas con niveles más bajos de neuroticismo tendían a caminar más rápido, una asociación que cuestiona la idea de que desplazarse a mayor velocidad responde necesariamente a un estado de nerviosismo. Shutterstock

Los resultados mostraron que las personas con menor neuroticismo y mayores niveles de extraversión, responsabilidad y apertura a nuevas experiencias presentaban, en general, una velocidad de marcha superior. Estas asociaciones aparecieron en la mayoría de las muestras y también en el análisis conjunto de los datos.

El neuroticismo es un rasgo de personalidad asociado con una mayor tendencia a experimentar emociones negativas, como ansiedad, preocupación o inestabilidad emocional.

Por tanto, los resultados sugieren que caminar rápido no necesariamente refleja estrés: también puede estar relacionado con una menor predisposición a estas experiencias emocionales .

¿Por qué las personas con determinados rasgos de personalidad caminan más rápido?

El estudio identificó que la relación entre personalidad y velocidad de marcha no se limita a un momento concreto. En una de las muestras analizadas, perteneciente al Health and Retirement Study, las personas con menor neuroticismo y mayores niveles de extraversión, responsabilidad y apertura también experimentaron un deterioro más lento de su velocidad al caminar con el paso del tiempo.

El estudio identificó que la relación entre personalidad y velocidad de marcha no se limita a un momento concreto Fuente: Shutterstock Shutterstock

Este hallazgo resulta relevante porque la velocidad de la marcha constituye un indicador de salud física y capacidad funcional durante la edad adulta. Los investigadores plantearon que las diferencias de personalidad podrían contribuir a explicar parte de las variaciones observadas en el ritmo al caminar.

Además, la extraversión se relaciona con una mayor sociabilidad y actividad, mientras que la responsabilidad suele asociarse con la organización, la disciplina y la constancia. Aunque estos rasgos podrían influir en los hábitos cotidianos, la investigación no demostró que fueran la causa directa de una mayor velocidad al caminar.

En definitiva, el trabajo científico, publicado inicialmente en 2017 y recogido en el volumen de 2018 de la revista, aporta evidencia de que la manera de caminar puede reflejar características psicológicas, además de las condiciones físicas. Sin embargo, no establece que las personas que caminan despacio sean más nerviosas ni que acelerar el paso reduzca el neuroticismo.