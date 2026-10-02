Hablar con uno mismo puede ayudar a aumentar el rendimiento y fomentar el pensamiento crítico.

Todos solemos hacerlo y, si bien es común sentirse raro mientras sucede, los expertos de la salud coinciden en que hablar con uno mismo puede tener muchos beneficios.

Esta práctica se conoce oficialmente como “diálogo interno” y puede ayudarnos a organizar los pensamientos, disminuir la sensación de estrés e incluso aumentar la confianza.

Beneficios de hablar con uno mismo: qué dicen los expertos

La psicóloga de Cleveland Clinic Grace Tworek, PsyD, explica en un artículo de la institución que hablar solo es “ una forma útil de comprobar cómo estás contigo mismo y organizar pensamientos y sentimientos ”.

Entre los posibles beneficios que destaca de esta práctica se encuentran:

Fomentar el pensamiento crítico : por ejemplo, haciéndose preguntas de cómo resolver una situación. Para la experta esto permite hacer un plan y sostenerlo a futuro.

Ayudar a la concentración: el ejemplo que brinda es “presta atención a los ciervos en esta calle”.

Regular emociones: cuando nos decimos a nosotros mismos que todo va a estar bien

Motivación: darse ánimo a uno mismo puede aumentar la confianza. De hecho, la psicóloga indica que existe evidencia de como los deportistas pueden aumentar su rendimiento gracias al diálogo interno.

Chequeo personal: por ejemplo, decirse a uno mismo que es momento de hacer una pausa de una actividad por nuestro propio bien.

En esa misma línea, un artículo publicado por la Universidad de Harvard recomienda hablarse “como a un amigo” cuando los pensamientos negativos se vuelven abrumadores: “El diálogo interno positivo puede resultar motivador y tranquilizador, y mantenerlo puede ahogar el filtro negativo en tu cabeza, aliviando tu ansiedad”.

Hablarse a uno mismo puede ayudar a regular las emociones.

¿Hablar en voz alta o sólo pensarlo?

Aunque las dos opciones tienen sus beneficios, Tworek explica que hablar en voz alta -siempre que se sea consciente de que está sucediendo con uno mismo- es completamente normal e incluso exteriorizar las ideas puede ser beneficioso.

El diálogo en voz alta, según la experta, sólo es preocupante cuando la persona cree que está hablando con otra persona que en realidad no existe.

Cómo recomiendan hacerlo

Uno de los puntos clave es siempre mantener un diálogo positivo y, ante cualquier situación, destacar los aspectos fuertes de uno mismo en lugar de aquellos negativos.

Otro consejo de Tworek es utilizar nuestro propio nombre mientras mantenemos la conversación. Es una de las formas más simples de establecer distancia y poder procesar las ideas.

Cuando se use para poner un punto final a las ideas negativas, las afirmaciones también pueden ayudar. Harvard recomienda:

Puedo superar esto

Estoy a salvo y en control

Esta sensación es solo temporal

Mi mejor esfuerzo alcanza

Puedo superar este momento difícil

Puedo con lo que pase

Siempre que sea en el contexto adecuado, desglosar con uno mismo las situaciones del día a día puede ser entonces una herramienta fácil de implementar para mantenerse tranquilo y afrontar diferentes desafíos de la mejor manera posible.