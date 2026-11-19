Este formulario es fundamental para la inscripción al programa CPIAP.

El Formulario DS-3077 es el documento que deben utilizar los padres cuando quieran inscribir a sus hijos en el Programa de Alerta de Expedición de Pasaportes para Niños (CPIAP, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Estado explica que esta iniciativa se utiliza para informar cada vez que otra persona solicita un pasaporte para un menor de 18 años y tiene el objetivo de prevenir que uno de los padres saque al niño del país sin el conocimiento o consentimiento del otro.

“Es una de las herramientas más efectivas para ayudar a prevenir el secuestro internacional de hijos por parte de los padres”, afirman las autoridades.

Formulario DS-3077: cuándo tienen que completarlo los padres

El CPIAP es un programa gratuito donde los padres pueden inscribir a sus hijos en cualquier momento previo a su cumpleaños de 18. Una vez que se alcanza esta edad, las autoridades eliminarán su nombre del sistema de alertas.

Cuando un padre decida anotar a su hijo en este servicio, tendrá que completar el Formulario DS-3077. En estos casos, el Departamento de Estado supervisará todas las solicitudes de pasaporte que se realicen para un menor. De acuerdo con las autoridades, CPIAP tiene las siguientes funciones:

Alertar cuando se solicite un pasaporte para su hijo

Comprobar si ambos padres dieron consentimiento

Informar si ya se tramitaron pasaportes americanos para el menor en el pasado

El programa alertará al padre que se registró si el otro progenitor intentó tramitar un pasaporte para su hijo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo inscribirse en el CPIAP del Departamento de Estado usando el Formulario DS-3077

Las instrucciones para realizar este trámite son:

Descargar y completar el Formulario DS-3077 (uno por cada hijo que quiera inscribirse)

Reunir los siguientes documentos:

Prueba de identidad oficial con foto y firma Prueba de la relación legal con el menor: certificado de nacimiento, órdenes judiciales, declaración jurada de paternidad, etc.

Enviar el formulario y los documentos a:

Email: PreventAbduction1@state.gov Correo: Oficina de Asuntos Infantiles del Departamento de Estado de EE. UU. – CPIAP CA/OCS/CI SA-17, 9º Piso Washington, DC 20522-1709



Este trámite también puede ser realizado por las fuerzas policiales, un tribunal, los Servicios de Protección Infantil o alguien que actúe legalmente en nombre de los padres.

Información importante del programa que todos deben conocer

Travel State explica que a través de CPIAP no puede bloquearse la expedición de pasaportes ni impedir que un niño viaje, sino que funciona únicamente como un servicio de alerta.