Los ciudadanos argentinos que tengan el pasaporte vencido, deteriorado, perdido o robado deberán tramitar uno nuevo ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Así lo establece la información oficial de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que contempla estos motivos como causales para solicitar la emisión de otro documento de viaje .

El requisito es especialmente importante para quienes planean viajar al exterior, ya que contar con el pasaporte vigente es obligatorio para ingresar a la mayoría de los destinos internacionales. La excepción son los países miembros o asociados del MERCOSUR, donde también es posible identificarse con el DNI.

Cuándo es obligatorio renovar el pasaporte argentino

La información oficial establece que se debe tramitar un nuevo pasaporte cuando el documento anterior presente alguna de estas situaciones:

Vencimiento: cuando haya finalizado el período de vigencia.

Deterioro: si el documento está dañado.

Robo o pérdida: cuando el titular ya no tenga el pasaporte en su poder.

Un pasaporte argentino en el aeropuerto. IA Gemini

El trámite también está dirigido a las personas que viajen al exterior y a quienes necesiten rectificar los datos que figuran en el documento.

La vigencia depende de la edad del titular, por lo que, para los mayores de 18 años, el pasaporte tiene una duración de 10 años desde su emisión, mientras que para los menores de edad el plazo es de 5 años.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte en el RENAPER

Los valores oficiales informados para los distintos tipos de trámite son los siguientes:

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles.

Pasaporte al instante: $429.000, con entrega dentro de las 6 horas de iniciado el trámite.

También se puede solicitar el pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para apátridas y refugiados, todos con un valor de $130.000. La reposición por error u omisión no tiene costo.

Qué tener en cuenta antes de viajar al exterior

Quienes salgan del país deben contar con el pasaporte vigente, excepto si viajan a países miembros o asociados del MERCOSUR, donde pueden presentar el DNI como documento de identificación.

Además, la emisión del pasaporte está sujeta a la verificación de la documentación presentada y a la aprobación de controles externos al organismo. Para iniciar la renovación, los interesados pueden consultar las modalidades disponibles en el sitio oficial de Argentina.gob.ar.