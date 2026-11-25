Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y evitar accidentes en calles, avenidas y rutas. Aunque muchas son fáciles de reconocer, otras pueden generar dudas entre los conductores por sus símbolos y las indicaciones que transmiten.

Una de ellas es la señal circular de fondo azul con dos flechas blancas que apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha. Identificada como I.22 (Direcciones Permitidas), establece que los vehículos pueden continuar por cualquiera de los sentidos indicados, por lo que es importante reconocerla antes de llegar a una intersección.

Qué significa la señal de tránsito con dos flechas blancas sobre un fondo azul

La señal I.22 pertenece al grupo de las señales informativas del Sistema de Señalización Vial Uniforme de Argentina. Su diseño consiste en un círculo azul con dos flechas blancas que indican las direcciones permitidas para continuar el recorrido.

Según el Anexo L del Decreto 779/1995, esta señal significa que el conductor puede seguir hacia la izquierda o hacia la derecha, o en cualquiera de los sentidos que indiquen las flechas.

Su función es orientar a los automovilistas en las encrucijadas y señalar las alternativas habilitadas para continuar la marcha. De esta manera, permite identificar qué maniobras están permitidas en ese punto del camino.

Hacia dónde hay que doblar cuando aparece la señal I.22

Qué significa la señal de tránsito I.22 con dos flechas blancas que apuntan en sentido contrario. 3d96281e-423c-45b4-95ce-d3c94daac8ce

Una de las principales dudas que puede generar este cartel es si los conductores deben girar obligatoriamente hacia un lado determinado.

La respuesta es que se puede doblar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Las dos flechas representan las alternativas habilitadas, por lo que cada conductor deberá elegir el sentido que corresponda según su destino.

Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones antes de realizar la maniobra:

Observar con anticipación cuál de las dos direcciones corresponde al recorrido que se quiere realizar.

Ubicarse en el carril adecuado antes de llegar a la intersección.

Utilizar las luces de giro para advertir la maniobra a los demás conductores.

Respetar los semáforos, las prioridades de paso y las indicaciones complementarias.

Evitar cambios bruscos de carril o giros repentinos.

De esta manera, es posible continuar el recorrido de forma ordenada y sin generar situaciones de riesgo para otros usuarios de la vía pública.

En dónde se encuentra la señal de tránsito con dos flechas sobre un fondo azul

La señal I.22 puede instalarse en encrucijadas e intersecciones donde es necesario indicar cuáles son las direcciones habilitadas para continuar la circulación.

De acuerdo con la normativa vial argentina, puede colocarse en el cruce o antes de llegar a él, siempre que sea visible desde una distancia suficiente para que los conductores puedan anticipar la maniobra.

También puede formar parte de los carteles de nomenclatura ubicados en postes o sobre las paredes, para complementar la información sobre las calles y los sentidos permitidos.