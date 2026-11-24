La central obrera confirmó una medida de fuerza para diciembre y anticipó que buscará sumar a los gremios del transporte.

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizará una medida de fuerza nacional durante diciembre, en medio de la creciente tensión con el Gobierno de Javier Milei.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, adelantó que la protesta consistirá en un cese de actividades y que buscarán sumar a los gremios del transporte.

La modalidad definitiva, la fecha y la duración de la interrupción de las tareas se definirán durante la próxima semana.

Paro de la CGT en diciembre: qué se sabe hasta el momento

El anuncio fue realizado por Jorge Sola, quien confirmó que la central sindical avanzará con una interrupción de actividades a mediados de diciembre.

"Antes de mediados de diciembre vamos a a hacer una medida” Jorge Sola, cosecretario de la CGT, confirmó que habrá una movilización el 26 de noviembre y señaló: "La semana que viene vamos a tener definida la fecha y modalidades del paro". https://t.co/1VE040UtFx — Corta (@somoscorta) November 24, 2026

En declaraciones radiales, el dirigente explicó que la organización trabaja para definir los detalles de la protesta y que la intención es conseguir la adhesión de distintos sindicatos.

“Vamos a hacer un cese de actividades”, sostuvo Sola al referirse a la modalidad que prepara la conducción sindical.

Cuánto duraría el paro de la CGT y qué modalidad tendría

La CGT definirá en los próximos días cómo será la interrupción de las actividades.

Entre las alternativas que analiza la conducción sindical aparece la implementación de paros de hasta cuatro horas . La modalidad deberá acordarse con los distintos sindicatos que integran la central obrera, ya que cada actividad tiene características y condiciones particulares.

La intención de la CGT es encontrar una herramienta de protesta que permita desarrollar una manifestación sin que necesariamente implique una huelga general durante toda una jornada.

Qué servicios podrían verse afectados por el paro nacional de la CGT

Uno de los sectores que podría tener mayor protagonismo durante la medida de fuerza es el transporte público, debido a que la central sindical busca incorporar a los gremios que representan a los trabajadores de colectivos, trenes, subtes y otros servicios esenciales para la movilidad diaria.

En caso de que los sindicatos del sector se sumen al cese de actividades, podrían registrarse demoras, cancelaciones y modificaciones en las frecuencias habituales. El impacto dependerá de la cantidad de gremios que participen y de la franja horaria durante la cual se desarrolle la interrupción.

Por ese motivo, la definición de la próxima semana será clave para conocer el alcance real de la convocatoria.

La CGT marcha a la Superintendencia de Servicios de Salud por la crisis de las obras sociales

Esta semana, la CGT se movilizará el jueves 26 de noviembre hacia la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en Bartolomé Mitre al 400. La central obrera pedirá que el Gobierno dé una respuesta urgente a la situación financiera de las obras sociales sindicales.

Según los gremios, las dificultades para pagar a los prestadores y garantizar la atención médica los obligan a destinar recursos propios al sostenimiento del sistema de salud, lo que también compromete las finanzas de las propias organizaciones sindicales.