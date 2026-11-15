Las marcas de colores sobre el pavimento informan de restricciones y zonas especiales de circulación.

Al conducir por una ciudad o por una carretera en obras, el asfalto también habla. Además de las líneas blancas que ordenan los carriles, aparecen marcas amarillas, azules, verdes o naranjas que avisan de prohibiciones, zonas reguladas y cambios temporales.

Según explica el RACE, las marcas viales son las menos prioritarias dentro de la jerarquía de señales, que encabezan los agentes de tráfico y siguen las señales circunstanciales, los semáforos y las verticales. Sin embargo, su incumplimiento implica una sanción administrativa, por lo que conviene saber leerlas.

Los colores sirven para distinguir situaciones especiales. Mientras el blanco marca carriles y sentidos de circulación permanentes, el resto de tonos informa de condiciones que dependen del lugar, del horario o de una obra.

Qué indican las líneas amarillas en el asfalto

El amarillo es el color que más se asocia con las restricciones de estacionamiento, y su significado cambia según la forma de la línea. Estas son las marcas que describe el RACE:

El zigzag amarillo prohíbe estacionar en la zona marcada.

La línea continua en el bordillo o junto al borde de la calzada prohíbe parar y estacionar, o indica alguna restricción temporal.

La línea discontinua permite la parada, pero no el estacionamiento.

La cuadrícula amarilla recuerda que no se debe bloquear una intersección o un paso de peatones cuando previsiblemente el vehículo pueda quedar detenido.

Las líneas amarillas, según su trazo, prohíben parar o estacionar en la calzada. Imagen Ilustrativa hecha con Gemini

Las líneas azules marcan la zona de estacionamiento regulado

El azul señala los lugares donde se puede aparcar solo en ciertos períodos del día y durante un tiempo limitado, según el RACE. Es la conocida zona azul de las calles comerciales de las ciudades.

Allí rige el estacionamiento regulado, con pago de ticket obligatorio en el parquímetro y un tiempo máximo que suele ir de dos a cuatro horas. Esos límites y tarifas dependen de las ordenanzas de cada municipio.

Las líneas verdes dan prioridad a los residentes

En cuanto a las líneas verdes, suelen encontrarse en barrios residenciales. Según DriveIQ, tiene prioridad para los residentes acreditados, mientras que quienes no viven en el barrio pueden aparcar pagando una tarifa superior y con un límite de tiempo menor, de una a dos horas.

Como ocurre con la zona azul, las condiciones concretas las fija cada ayuntamiento, por lo que conviene revisar la señal vertical al inicio de la zona.

Las líneas naranjas y amarillas guían la circulación

Cuando una carretera o autovía está en reparación, los operarios pintan marcas amarillas o naranjas que delimitan los carriles provisionales. El RACE precisa que en los tramos de obras tanto las señales verticales como las marcas viales son amarillas y se mantienen como aviso hasta que terminan los trabajos.

Esas marcas tienen prioridad sobre las blancas habituales, ya que las señales circunstanciales se imponen a las marcas fijas. Por eso, el conductor debe ignorar las líneas blancas que queden bajo el nuevo trazado y guiarse solo por las temporales.

Los pasos para aparcar en zona azul o verde sin multas

Quien deja el coche en una zona regulada puede evitar sanciones si sigue unos pasos sencillos que recomienda DriveIQ:

Verificar las líneas del suelo y la señal vertical que marca el inicio de la zona.

Acudir al parquímetro o abrir la aplicación oficial e introducir la matrícula exacta.

Abonar el importe del tiempo previsto, sin superar el límite máximo permitido.

Para aparcar en zona azul o verde hay que revisar la señal de inicio de la zona, abonar el tiempo previsto y respetar el límite permitido. Shutterstock

Quien paga con una aplicación móvil no necesita colocar el ticket en papel, porque el pago queda asociado a la matrícula en la base de datos municipal.