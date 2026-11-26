Una propuesta presentada en la Legislatura de Buenos Aires busca que los adultos mayores puedan renovar gratis la licencia de conducir y reducir los gastos asociados con el trámite.

La iniciativa fue impulsada por una diputada de La Libertad Avanza y contempla un beneficio para los conductores de más de 65 años que tengan domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto plantea eliminar determinados aranceles provinciales que actualmente deben abonarse. Sin embargo, la medida todavía debe atravesar el debate legislativo y, de aprobarse, no necesariamente implicará que todos los costos de renovación desaparezcan.

Licencia de conducir gratis: a qué adultos mayores alcanza el proyecto

La iniciativa establece que el beneficio estará destinado a las personas mayores de 65 años que necesiten renovar su licencia de conducir particular y residan en territorio bonaerense.

La propuesta comprende exclusivamente los registros correspondientes a las clases A y B. Estas categorías permiten manejar motocicletas y automóviles de uso particular, por lo que quedan afuera quienes tengan licencias profesionales o destinadas al transporte comercial.

El proyecto fue presentado por la diputada provincial Mariela Vitale, de La Libertad Avanza. Entre sus argumentos, señaló que los adultos mayores deben afrontar gastos con mayor frecuencia debido a los plazos de vencimiento más cortos.

La iniciativa busca que los mayores de 65 años puedan renovar gratis la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires.

Qué gastos dejarían de pagar quienes renueven el registro

El texto legislativo propone eliminar los importes correspondientes a determinados conceptos que dependen de la administración provincial.

Entre ellos se encuentra el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAP), además de otras tasas y derechos administrativos provinciales relacionados con la renovación.

La iniciativa no incluye modificaciones en los controles médicos ni en las evaluaciones psicofísicas que deben superar los conductores para demostrar que están en condiciones de circular sin riesgo.

Qué requisitos deberán cumplir para acceder al beneficio

Para solicitar la exención, los interesados deberán acreditar que cumplen con las condiciones previstas en la iniciativa.

El mecanismo propuesto establece que será suficiente presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, con el que se podrá verificar la edad del solicitante y su domicilio real en la provincia de Buenos Aires.

Además, el proyecto busca evitar que los beneficiarios deban realizar gestiones adicionales para acceder al descuento. Por ese motivo, establece que no podrán exigirse otros trámites administrativos para reconocer la exención.

¿La renovación será completamente gratis en los 135 municipios bonaerenses?

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la eliminación de los aranceles no alcanzaría automáticamente a todos los conceptos que integran el costo de renovación.

Esto se debe a que el trámite puede incluir cargos nacionales, provinciales y municipales. La propuesta se limita a los tributos que dependen de la administración bonaerense.

Para extender la gratuidad a las tasas locales, la iniciativa invita a los 135 municipios de la provincia, incluida La Plata, a adherir mediante ordenanzas propias.

Por lo tanto, si la Legislatura de Buenos Aires aprueba el proyecto, cada municipio deberá decidir si elimina también los importes que cobra por la renovación del registro. Así, el costo final del trámite dependerá de las adhesiones que se concreten en cada distrito.