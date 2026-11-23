La normativa porteña contempla multas para quienes coloquen macetas u otros objetos salientes en balcones, ventanas y frentes de edificios cuando representen un peligro de caída hacia la vía pública.

En la Ciudad de Buenos Aires, tener macetas en los balcones, ventanas o fachadas puede convertirse en un problema si no están colocadas de manera segura.

La Ley 451, que establece el Régimen de Faltas porteño, contempla multas para quienes instalen objetos salientes que representen un peligro de caída hacia las veredas.

La disposición alcanza a los responsables de inmuebles que mantengan elementos sin una sujeción adecuada o en ubicaciones que puedan poner en riesgo a peatones y otras personas que circulen por la vía pública.

Por eso, también están contemplados otros objetos que representen un peligro.

¿Qué dice la Ley 451 sobre las macetas en balcones y ventanas?

El Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires establece sanciones para los titulares o responsables de inmuebles que tengan instalados objetos salientes con peligro de caída.

En particular, el artículo 2.1.11 de la Ley 451 contempla los elementos ubicados en frentes, muros divisorios, balcones o ventanas que puedan desprenderse y caer hacia la vía pública.

La disposición tampoco se limita a los recipientes con plantas: alcanza a cualquier objeto o elemento saliente que reúna las condiciones previstas en el artículo.

¿De cuánto es la multa por tener macetas peligrosas en CABA?

Cuáles son las recomendaciones del gobierno porteño para colocar las macetas correctamente. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

La Ley 451 establece diferentes sanciones económicas según la situación contemplada.

De acuerdo con el artículo 2.1.11, las multas son:

De 100 a 550 Unidades Fijas (UF): cuando existen objetos o muestras salientes con peligro de caída.

De 250 a 2.500 Unidades Fijas (UF): cuando efectivamente se produce la caída de esos elementos.

Los montos están expresados en Unidades Fijas, por lo que su equivalente en pesos depende del valor vigente al momento del pago.

¿Dónde recomienda el Gobierno porteño no colocar macetas?

Además de las disposiciones del Régimen de Faltas, el Gobierno de la Ciudad publicó recomendaciones específicas para prevenir accidentes en balcones y fachadas.

Entre ellas, aconseja no colocar maceteros ni macetones sobre los bordes de los balcones, debido al peso que agregan a las estructuras . También recomienda evitar las macetas individuales sobre los parapetos, ya que pueden representar un riesgo de caída hacia la vía pública.

Estas indicaciones forman parte de las recomendaciones de seguridad edilicia difundidas por la Dirección General de Guardia de Auxilio.

La Ciudad también aconseja revisar periódicamente el estado de los revestimientos, parapetos y barandas para detectar deterioros.

¿Cómo evitar accidentes con macetas en los balcones?

Para prevenir situaciones peligrosas, el Gobierno porteño recomienda:

Evitar colocar maceteros y macetones sobre los bordes de los balcones.

No ubicar macetas individuales sobre parapetos.

Revisar periódicamente el estado de las barandas y los revestimientos.

Retirar los elementos de balcones y ventanas que puedan ser arrastrados por fuertes vientos.

De esta manera, mantener las macetas en condiciones seguras permite reducir los riesgos para quienes circulan por la vía pública.