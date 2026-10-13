La pintura blanca ayuda a proteger los árboles de las quemaduras del sol.

El blanqueamiento de los troncos es una técnica recomendada para resguardar a los árboles de las quemaduras del sol y, consecuentemente, reducir la posibilidad de que aparezcan plagas.

La Universidad de California explica en ese sentido que los daños producto del sol pueden aparecer en tallos o troncos de las plantas leñosas jóvenes, aunque los árboles más viejos también son propensos a dañarse si la corteza queda expuesta.

Así, la pintura blanca sobre los troncos puede actuar como una suerte de “protector solar” para resguardarlos de estos daños.

Para qué se suelen pintar de blanco los troncos de los árboles y por qué es importante

La institución explica que la pintura blanca aplicada sobre el tronco puede reflejar la luz y reducir así el calentamiento de la corteza, lo que permite cuidar a los árboles de quemaduras solares.

Esta práctica ayuda a cuidar el tronco dado que las plagas perforadoras de madera, como los barrenadores de cabeza plana son problemáticos en los árboles con ramas o troncos que sufrieron este tipo de quemaduras.

Por su parte, una publicación de la Universidad Estatal de Nuevo México detalla que el blanco se utiliza porque no resulta dañino para el árbol y brinda recomendaciones de aplicación: “Las ramas más grandes expuestas a la luz solar directa también pueden pintarse en el lado hacia el sol para protegerlas. Las ramas más pequeñas pueden irradiar calor de forma más eficaz y a menudo acumulan menos calor de la luz solar, reduciendo su susceptibilidad”.

La pintura blanca ayuda a resguardar los árboles de las quemaduras del sol. Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA.

Cómo se aplica la pintura en los troncos de los árboles

De acuerdo con lo indicado por la Universidad de California, la técnica consiste en diluir pintura látex blanca para interiores con una parte exactamente igual de agua.

Esto puede aplicarse en los troncos de los árboles jóvenes y en las zonas de la corteza de los árboles más viejos que quedaron expuestos al sol por la poda o la caída de hojas.

Se especifica además que las pinturas blancas a base de agua para interiores son más seguras para los árboles que las pinturas para exteriores a base de agua o aceite.