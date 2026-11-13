Oficial de tránsito retiene una licencia de conducir durante un control vehicular.

La Ley de Tránsito 13.927 de la provincia de Buenos Aires establece un procedimiento para retener preventivamente las licencias de conducir ante determinadas infracciones graves y contempla su posterior caducidad cuando los conductores no cumplen con los plazos previstos para presentarse ante las autoridades.

Sin embargo, esta disposición no alcanza a cualquier automovilista que tenga multas impagas. Según el artículo 38, la caducidad de la habilitación para conducir solamente puede producirse cuando la licencia fue retenida previamente por alguna de las infracciones específicas contempladas en la normativa y el conductor no se presenta ante el Controlador dentro de los 90 días corridos establecidos.

En ese caso, se destruye el registro retenido y el infractor deberá cumplir determinados requisitos para obtener uno nuevo.

Cuáles son las infracciones graves por las que pueden retener la licencia de conducir

El artículo 38 de la Ley 13.927 dispone que la autoridad de comprobación o aplicación deberá retener la licencia de conducir cuando el automovilista cometa alguna de las faltas graves enumeradas en los incisos m), n), o), s), w), x) e y) del artículo 77 de la Ley Nacional 24.449.

Estas infracciones comprenden las siguientes conductas:

Inciso m): Conducir bajo los efectos del alcohol, estupefacientes u otras sustancias que alteren las condiciones psicofísicas.

Inciso n): Exceder los límites de velocidad máxima o no respetar la velocidad mínima permitida.

Inciso o): No respetar la señalización de los semáforos.

Inciso s): Conducir motocicletas sin que los ocupantes utilicen correctamente el casco reglamentario.

Inciso w): Circular en contramano.

Inciso x): Conducir sin el comprobante que acredite la realización y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Inciso y): Conducir sin el comprobante que acredita el cumplimiento de las obligaciones del seguro obligatorio.

En el momento de la retención, los agentes deberán entregar una Boleta de Citación del Inculpado, que funcionará como una autorización provisoria para manejar durante un máximo de 30 días corridos desde su emisión.

Un conductor entregándole la licencia de conducir a un oficial de tránsito. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Durante ese período, el conductor deberá presentarse personalmente ante el Controlador o funcionario designado. Allí podrá optar por pagar voluntariamente la multa correspondiente o ejercer su derecho de defensa.

Si decide defenderse, el funcionario podrá concederle, por única vez, una prórroga de hasta 60 días corridos adicionales. Esta extensión no es automática, ya que solamente puede otorgarse cuando existan dificultades de gravedad que impidan emitir una resolución dentro de los primeros 30 días.

Por lo tanto, la autorización provisoria nunca podrá superar los 90 días corridos desde la fecha de emisión de la Boleta de Citación.

Cuándo caduca la licencia de conducir por no presentarse ante el Controlador

La normativa establece dos consecuencias diferentes según el momento en que el infractor incumpla con el procedimiento.

En primer lugar, si el conductor no se presenta ante el Controlador dentro de los primeros 30 días corridos, se presumirá su responsabilidad en la infracción. Esto no significa que la licencia caduque automáticamente, sino que se trata de una presunción prevista por la ley.

La consecuencia más importante se produce cuando transcurren los 90 días corridos desde la confección de la Boleta de Citación sin que el infractor se haya presentado. En ese supuesto, el artículo 38 dispone que la licencia previamente retenida será destruida y caducará la habilitación para conducir.

Esto significa que el conductor no podrá volver a manejar hasta obtener una nueva licencia de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley 13.927. Para conseguirla, deberá haber abonado previamente la multa o cumplido con la resolución del Controlador o funcionario competente.

Qué deben cumplir quienes tengan la licencia retenida por una infracción grave

El artículo 38 también contempla una condición adicional para los conductores que hayan cometido la infracción prevista en el inciso x) del artículo 77 de la Ley Nacional 24.449 . Este apartado considera falta grave conducir un vehículo sin contar con el comprobante que acredite la realización y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

En esos casos, además de pagar la multa o cumplir con la sanción correspondiente, el infractor deberá acreditar que realizó y aprobó la verificación técnica vehicular para poder regularizar su situación.

Por otra parte, la normativa establece que la licencia retenida será restituida por el Controlador o funcionario competente cuando corresponda, una vez que el infractor haya pagado la multa o cumplido con la resolución dictada por la autoridad.

De esta manera, la Ley 13.927 diferencia la retención preventiva del registro de su posterior caducidad. Esta última no se aplica por el simple hecho de acumular multas impagas, sino que requiere que la licencia haya sido retenida previamente por una de las infracciones graves contempladas en la legislación y que el conductor incumpla el plazo máximo de 90 días para presentarse ante la autoridad.