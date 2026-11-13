Subte gratis y sin Tarjeta SUBE: quiénes podrán viajar gratis solo con DNI en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde noviembre, los jubilados pueden viajar gratis en el subte con solo su DNI.

El sistema implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires simplifica el acceso al transporte público sin depender de una tarjeta o aplicación específica.

Cómo funciona el nuevo sistema para viajar con DNI en el subte

Una vez aprobado el trámite, el beneficiario podrá escanear el código de barras del DNI en los validadores de los molinetes para acceder al servicio sin pagar. Se deberán utilizar los molinetes multipago de las estaciones de subte, es decir, aquellos que cuentan con tecnología para pagos.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del transporte público porteño. Según informa la página oficial del Gobierno porteño, la medida busca simplificar el uso diario del beneficio y lo vuelve más accesible.

“ Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan ”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Subte gratis y sin Tarjeta SUBE: quiénes podrán viajar gratis solo con DNI en la Ciudad de Buenos Aires. Prensa GCBA

Quiénes pueden viajar gratis en el subte y con DNI

El beneficio está destinado a los jubilados y pensionados residentes de la Ciudad, así como también a los retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

El requisito clave es tener ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo jubilatorio, tope que ya regía para el pase gratuito.

Pueden acceder al beneficio en el subte quienes realicen el trámite por primera vez y quienes ya cuenten con el beneficio vigente mediante otros medios como la Tarjeta SUBE o la aplicación Buepp.

Cómo hacer el trámite

La gestión para viajar con DNI en el subte podrá realizase de forma online completando el formulario disponible en el sitio web del Gobierno porteño disponible en este enlace. Además, se podrá realizar el trámite de forma presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

Una vez realizada la gestión, se deberá esperar la aprobación. La respuesta será comunicada mediante WhatsApp. A partir de ese momento, se podrá utilizar el documento para los molinetes. Se necesitarán: