Los conductores de vehículos nafteros deberán prestar atención a los niveles de contaminación que emiten sus autos. La Ley Nacional de Tránsito 24.449, junto con su decreto reglamentario 779/1995, establece límites específicos para las emisiones de gases contaminantes por el caño de escape.

De acuerdo con la normativa vigente, los autos nafteros fabricados a partir del 1° de enero de 1995 no pueden superar el 2,5% de monóxido de carbono (CO) durante la medición en marcha lenta.

Aquellos que excedan el parámetro pueden quedar expuestos a observaciones durante los controles técnicos y a las sanciones económicas que correspondan según la provincia.

Ley 24.449: qué autos nafteros no pueden superar el 2,5% de monóxido de carbono

El Anexo 1 del Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449, establece los valores máximos permitidos de emisiones contaminantes para los vehículos automotores.

En el apartado 4.1.3, la normativa determina que los vehículos usados equipados con motores de ciclo Otto (es decir, aquellos que funcionan con nafta) fabricados a partir del 1° de enero de 1995 deben cumplir con los siguientes parámetros:

Monóxido de carbono (CO): máximo 2,5%.

Hidrocarburos: máximo 400 partes por millón (ppm).

Estos valores corresponden a las mediciones realizadas con el motor en marcha lenta y se aplican a los vehículos que utilizan nafta comercial.

Qué multa recibirán los vehículos que superen el límite de emisiones de monóxido de carbono

Un técnico realiza una revisión del caño de escape de un automovil Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Los automóviles que registren valores superiores a los admitidos pueden presentar un incumplimiento de las exigencias ambientales previstas por la legislación de tránsito.

En la Provincia de Buenos Aires, el artículo 14 del Anexo V del Decreto 532/2009, reglamentario de la Ley 13.927, establece multas de 300 a 1.000 unidades fijas (UF) para quienes circulen con vehículos que excedan los límites permitidos de emisiones contaminantes

Esto significa que los conductores que circulen con autos que superen los parámetros ambientales pueden recibir una sanción económica cuyo monto se determinará dentro de ese rango.

En el régimen nacional, el artículo 90 del Anexo 2 del Decreto 779/1995 establece una sanción de 150 a 500 unidades fijas (UF) para quienes circulen con vehículos que emitan gases contaminantes por encima de los límites reglamentarios. Además, contempla la quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

Trámite de la VTV: qué pasa si el auto no aprueba la revisión

Las emisiones contaminantes también se controlan durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde se mide el nivel de gases que salen por el caño de escape para comprobar que el automóvil respete los límites establecidos por la normativa.

Si el vehículo no aprueba la inspección por superar el porcentaje permitido de monóxido de carbono, el conductor deberá solucionar el desperfecto y volver a realizar la verificación.