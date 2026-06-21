Cuando una persona fallece, es común que exista un testamento válido en el cual se detalla la distribución de sus bienes. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no cumple con los requisitos legales estipulados por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Aunque muchas familias creen que la herencia se transfiere de manera automática al cónyuge o a los hijos, la realidad es considerablemente más compleja: la distribución está rigurosamente regulada y depende de la existencia de testamento , de los vínculos familiares y de diversos límites que la ley impone para prevenir abusos.

En el contexto de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una porción de la herencia (o incluso el total) aunque estén legalmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué circunstancias se aplica esto?

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento (foto: archivo).

Derechos del cónyuge supérstite en el procedimiento sucesorio

El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y mantiene derechos aun cuando existe testamento. Su participación depende del resto de los herederos:

Con hijos: recibe una parte igual a la de cada descendiente.

recibe una parte igual a la de cada descendiente. Sin descendientes, pero con padres/abuelos: se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes.

se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes. Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda el total de los bienes.

Testamento válido no puede vulnerar la porción legítima de familiares directos (CCyC art. 2444)

Aun en presencia de un testamento válido, la intención del difunto no puede transgredir el umbral mínimo asignado por el CCyC a determinados familiares directos. Esta restricción es reconocida como porción legítima y se encuentra estipulada en el artículo 2444.

Sucesión y herencia: cómo se reparte el patrimonio entre herederos

Descendientes (hijos, nietos) : deben recibir dos tercios del patrimonio total.

Ascendientes (padres, abuelos) : les corresponde la mitad, si no hay descendientes .

Cónyuge sobreviviente: si es el único heredero forzoso, la porción legítima es de un tercio.

Derechos sucesorios y deudas: cambios en la herencia familiar

El reciente episodio judicial de la Corte Suprema sentó un precedente importante al afirmar que los derechos sucesorios se mantienen incluso en situaciones de separación de hecho. Esto significa que, a partir de ahora, los cónyuges que hayan estado separados tendrán que demostrar la intención de reconciliación si desean conservar sus derechos sobre la herencia del fallecido.

La decisión impacta a numerosas familias cuyos conflictos legales se han prolongado por años debido a malentendidos en la ley de sucesiones.

Además, se estima que la carga de las deudas será un factor determinante en muchas herencias futuras. Los herederos deben ser cautelosos y evaluar el estado financiero del causante antes de aceptar cualquier bien, ya que la aceptación de herencias con deudas podría llevar a complicaciones financieras importantes.

Esta nueva interpretación de la ley tiene el potencial de cambiar la forma en que las personas gestionan sus testamentos y planifican sus herencias.