Tener un vínculo familiar directo con una persona fallecida no garantiza recibir una herencia en México. La ley es clara al respecto y establece que, en la mayoría de los casos, la voluntad del testador tiene prioridad sobre cualquier lazo de sangre o parentesco .

Lo que dice el Código Civil

El Artículo 1282 del Código Civil Federal establece que la herencia puede transmitirse de dos maneras:

por la voluntad del testador, conocida como sucesión testamentaria;

por disposición de la ley, llamada sucesión legítima.

Los herederos no obtendrán los bienes aunque sean legítimos: no importará si son hijos, cónyuges o familiares. ChatGPT

Es decir, si una persona dejó un testamento válido, sus bienes se repartirán según lo que ella haya decidido, y no necesariamente entre sus familiares más cercanos.

A esto se suma el Artículo 1283, que señala que el testador puede disponer del todo o de una parte de sus bienes. Solo aquella porción del patrimonio que no haya sido asignada en el testamento quedará sujeta a las reglas de la sucesión legítima, es decir, se repartirá entre los herederos que la ley designaría por defecto, como hijos o cónyuge.

Qué implica esto para hijos, cónyuges y otros familiares

En la práctica, esto significa que ser hijo, cónyuge o pariente cercano no asegura automáticamente una parte de la herencia si existe un testamento que dispone lo contrario.

La persona fallecida tiene, en principio, libertad para decidir a quién deja sus bienes, y esa decisión prevalece sobre lo que la ley establecería en ausencia de un documento de este tipo.

La sucesión legítima solo entra en juego cuando no hay testamento, cuando este resulta inválido, o cuando el testador dejó una parte de su patrimonio sin asignar.

En esos escenarios, la ley sí determina un orden de herederos, pero mientras exista un testamento vigente que cubra la totalidad de los bienes, será ese documento el que decida el destino del patrimonio.

Por eso, especialistas en la materia recomiendan consultar con un notario o abogado especializado en sucesiones para conocer con precisión los derechos y alcances de cada caso particular, ya que las circunstancias familiares y patrimoniales pueden variar considerablemente.