Ponerle una funda al celular es fundamental para cuidarlo de los golpes, caídas y el paso del tiempo. En este sentido, existe una práctica que consiste en poner una cintita roja dentro del protector, sobre todo cuando es transparente.

Las cintas rojas están asociadas a la protección, la buena energía y el bienestar general personal. Los especialistas en Feng Shui recomiendan hacer un ritual para atraer la abundancia a partir de la colocación de una cinta roja en la funda del celular .

Poner una cinta roja en el celular: para qué sirve

Según las creencias del Feng Shui, el color rojo se asocia de manera directa con la vitalidad, fuerza, energía y protección.

El Feng Shui utiliza el color rojo como símbolo de protección. IA Gemini

Por este motivo, poner una cinta roja en el teléfono celular, que es un elemento cotidiano del día a día, puede ayudar como un amuleto para atraer todas estas cualidades positivas .

Por qué recomiendan hacerlo a fin de mes

La recomendación de hacer resto al final del mes no es al azar, sino más bien todo lo contrario. Para los expertos, invocar a las buenas energías al despedirse de un mes, abre paso a una mejora para el futuro cercano .

Además, este ritual está asociado a la atracción de la prosperidad, la protección personal y las buenas noticias para el entorno familiar.

¿Cuáles son los beneficios de usar una cinta roja, según el Feng Shui?

De acuerdo con el Feng Shui, la cinta roja es uno de los amuletos más utilizados para atraer energías positivas y brindar protección. Su color está asociado con la fuerza, la prosperidad y la buena fortuna, por lo que muchas personas la incorporan en su vida cotidiana como símbolo de equilibrio y bienestar.

Llevar la cinta en el celular puede atraer la buena energía, según el Feng Shui. IA Gemini

Los principales beneficios