El mercado inmobiliario español se encuentra en una situación de tensión extrema desde hace varios años. Los precios del alquiler han experimentado un incremento superior al 70% en la última década, lo que ha llevado a millones de jóvenes a ver como un sueño inalcanzable el poder adquirir una vivienda.

En este contexto, la solución más habitual para muchos hijos que no tienen acceso a una vivienda propia es la que ha existido siempre: residir en un piso que les ceden sus padres sin costo alguno.

No obstante, el experto en el ámbito inmobiliario Sergio Gutiérrez ha señalado que esta solución, que a primera vista parece sencilla, oculta una trampa fiscal desconocida para la mayoría de los propietarios e inquilinos.

En un vídeo difundido en redes sociales, el especialista clarificó los inconvenientes de dicha medida: “Hacienda te puede exigir impuestos si vives en casa de tus padres”. La justificación de esto es que la Agencia Tributaria podría considerar esta cesión gratuita como una donación encubierta y, por consiguiente, exigir el correspondiente impuesto de donaciones.

Sergio, sobre los alquileres de padres a hijos: “Vivir gratis en un piso puede considerarse una donación encubierta”. (Fuente: Shutterstock). DMYTRO SHEREMETA

Cuándo Hacienda considera vivir gratis como donación

La distinción primordial que establece Gutiérrez es clara: si el hijo reside en el mismo domicilio que sus progenitores, conviviendo bajo el mismo tejado, no existe donación a efectos fiscales. Esta situación es la habitual en cualquier familia que convive y no presenta implicaciones tributarias.

El asunto se presenta en el segundo caso: cuando los progenitores disponen de un inmueble desocupado y lo ceden a su hijo como domicilio habitual sin recibir ninguna contraprestación económica. Según Gutiérrez, los hechos pueden ser suficientes para que la Hacienda reclame el tributo, sin considerar que la operación no se haya formalizado por escrito.

Esto ocurre porque tanto la Agencia Tributaria como las administraciones autonómicas otorgan especial atención a las transferencias de bienes entre progenitores e hijos, tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de donaciones.

Sergio, sobre los alquileres de padres a hijos: “Vivir gratis en un piso puede considerarse una donación encubierta”. Freepik

Por qué el impuesto de donaciones puede ser más costoso que el de sucesiones

La advertencia de Gutiérrez no se limita únicamente al riesgo de que Hacienda presente un reclamo. Va más allá: el impuesto de donaciones puede resultar ser económicamente más gravoso que el impuesto de sucesiones, según la comunidad autónoma en la que se encuentre ubicado el inmueble.

Existen comunidades que ofrecen bonificaciones amplias en el impuesto de sucesiones, lo cual, en la práctica, reduce casi a cero el coste fiscal de heredar una vivienda de los padres.

Donar en vida puede salir más caro: las comunidades autónomas pueden aplicar tipos más altos en el impuesto de donaciones.

Si el hijo habita la vivienda sin costo hasta el deceso de sus progenitores y luego la hereda, Hacienda podría interpretar que la transmisión efectiva ocurrió antes del fallecimiento, lo que podría dar lugar a la activación del impuesto de donaciones de manera retroactiva.