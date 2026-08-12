©Camilo dos Santos Ayala-20260811CDS-0./ Uruguay / Montevideo / Presidencia ROU. Presidente de la República Oriental del Uruguay, profesor Yamandú Orsi. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay. EN LA FOTO: El 11 de August de 2026. Foto: Camilo dos Santos Ayala, Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Una nueva medición de la consultora Opción Consultores confirmó este miércoles 12 de agosto el deterioro sostenido de la imagen del gobierno de Yamandú Orsi.

Según el estudio correspondiente al tercer trimestre de 2026, realizado entre el 16 y 20 de julio y entre el 6 y 11 de agosto mediante 806 encuestas telefónicas a nivel nacional, solo el 19% de los uruguayos califica la gestión gubernamental como “muy buena” o “buena”, mientras que la desaprobación alcanzó el 57%, su nivel más alto desde la asunción del mandatario.

La aprobación se mantuvo prácticamente estable respecto al trimestre anterior —20% en la medición previa frente al 19% actual—, pero la desaprobación creció nueve puntos porcentuales. La evaluación neutra (“ni buena ni mala”) descendió del 32% al 24%, lo que contribuyó a un saldo evaluativo que pasó de -28 a -38 en apenas tres meses, profundizando la percepción negativa entre la ciudadanía.

Deterioro sostenido y diferencias por electorados

La serie histórica de la consultora muestra una tendencia ininterrumpida de empeoramiento desde el inicio del gobierno. En la comparación punta a punta, la desaprobación es hoy 38 puntos superior a la registrada en el segundo trimestre de 2025, mientras que la aprobación se redujo en 11 puntos en el mismo lapso.

El informe revela además marcadas diferencias según el electorado. Entre los votantes del Frente Amplio, el oficialismo conserva un margen de aprobación —39% aprueba la gestión y 28% la desaprueba— , aunque los analistas consultados por la firma advierten que mantener esa base será uno de los principales desafíos del Ejecutivo. En contraste, entre los votantes de la coalición republicana la desaprobación alcanza el 81% y la aprobación apenas el 4%.

La caída en la imagen presidencial

La evaluación del presidente Yamandú Orsi siguió la misma senda negativa: su aprobación cayó al 22% y la desaprobación llegó al 50%, con un saldo evaluativo de -28 (en el trimestre anterior el saldo era de -17). Desde el último trimestre de 2025 la aprobación presidencial disminuyó 12 puntos y la desaprobación creció 20. Entre los votantes del Frente Amplio, Orsi mantiene mejor posicionamiento relativo —46% lo aprueba y 22% lo desaprueba—, mientras que en la oposición su figura registró un aprobado marginal: 6% de aprobación y 72% de rechazo.

Causas y contexto político

El informe de Opción Consultores señala la coincidencia temporal entre el deterioro y episodios recientes de la agenda pública —como la polémica por la camioneta presidencial y la crisis laboral en el puerto de Montevideo—, pero aclara que sus datos no permiten establecer una relación causal directa. No obstante, analistas políticos consultados por este medio coinciden en que una combinación de factores explicaría el desgaste: tensiones con sindicatos y sectores productivos, problemas en servicios públicos y la percepción de falta de respuestas efectivas ante conflictos que afectan la logística y la economía, junto a la presión sobre temas sensibles como seguridad y pobreza infantil.

Implicancias para la gobernabilidad

El retroceso en los indicadores constituye un desafío para la gestión de Orsi en un escenario parlamentario donde las negociaciones son clave para aprobar iniciativas como la Rendición de Cuentas, cuyos apoyos no están garantizados. La caída de la imagen puede debilitar la capacidad de interlocución política del Ejecutivo y empujar a una mayor búsqueda de consensos con bancadas opositoras, al tiempo que acrecienta la presión mediática y social.

Perspectivas

Con la aprobación gubernamental en niveles críticos y la desaprobación en ascenso, el gobierno enfrenta un doble reto: contener el impacto de conflictos puntuales que afectan a sectores estratégicos —como el puerto— y ofrecer señales claras de gestión que restauren confianza en una parte importante del electorado propio y en la opinión pública general. Cómo responda a esos desafíos en las próximas semanas será determinante para la evolución de su imagen y para la dinámica política de cara a los próximos trimestres.