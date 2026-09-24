El servicio se extenderá por la madrugada este sábado debido al recital de Lali.

En esta noticia El nuevo horario de la línea D y las estaciones habilitadas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una medida especial de transporte para este fin de semana donde dispuso la extensión del servicio en la red porteña por un recital multitudinario de Lali Espósito en River. Esta medida busca facilitar la movilidad y evitar complicaciones en el tránsito.

El operativo estará enfocado en responder a la alta demanda de usuarios que asistirán al Estadio Monumental. La línea D funcionará hasta la 1:30 de la madrugada, más tarde que su horario habitual, porque tendrá lugar el recital de la famosa cantante Lali Espósito. La medida regirá en la noche deábado con restricciones específicas en el circuito.

El nuevo horario de la línea D y las estaciones habilitadas

De forma habitual, el Subte funciona hasta las 23:00 o 23:30 de la noche según el día. Este sábado 26 de septiembre, la franja horaria se ampliará varias horas para acompañar el flujo de pasajeros. El servicio operará únicamente desde Congreso hacia Catedral para agilizar los traslados desde la zona de River Plate.

El ingreso a las formaciones estará habilitado en una sola cabecera durante la franja nocturna extendida. Así, los usuarios podrán subir únicamente en la estación Congreso de Tucumán para iniciar el viaje.

Las estaciones habilitadas para el descenso de los pasajeros serán las siguientes:

Congreso de Tucumán: unico punto habilitado para el ingreso.

Olleros: solo para descender.

Plaza Italia: solo para descender.

Pueyrredón: solo para descender.

9 de Julio: solo para descender.

Las formaciones se moverán directo haciendo paradas fijas en esos puntos estratégicos. Mientras tanto, el resto de las paradas intermedias permanecerán cerradas durante la madrugada.

Las autoridades porteñas implementaron esquemas similares en anteriores recitales de gran convocatoria en la Ciudad. De la misma manera, el servicio regular del subte retomará su cronograma habitual el domingo.