Con la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, algunas personas deberán renovar su DNI durante mayo de 2026. En este sentido, el Registro Nacional de las Personas aclaró que diferentes grupos deberán hacer el trámite para tener el nuevo documento. El recambio del DNI no será generalizado, sino que alcanza únicamente a grupos específicos que deben actualizar su documentación por distintos motivos. La medida apunta a ordenar el proceso y evitar trámites innecesarios. Durante mayo de 2026, deberán gestionar el nuevo DNI quienes se encuentren dentro de estas situaciones: En estos casos, la renovación permitirá acceder al nuevo formato con chip, que mejora la seguridad y habilita nuevas funciones digitales. El costo del trámite varía según la modalidad elegida y la urgencia. El formato estándar sigue siendo la opción más económica para la mayoría de los ciudadanos. Los valores vigentes son: Opciones rápidas: El trámite requiere turno previo, que puede gestionarse desde la app Mi Argentina o en la web oficial, seleccionando la oficina del Registro Civil más cercana. El nuevo Documento Nacional de Identidad incorpora tecnología de última generación, con mejoras en seguridad, durabilidad y funcionalidades digitales. Entre sus principales características se destacan: Además, suma avances en protección de datos: A futuro, el chip del DNI permitirá ampliar su uso e incluirá la verificación de identidad online, como así también la posibilidad de realizar trámites sin necesidad de presencia física y sistemas de autenticación más robustos para proteger la información personal. En paralelo, junto al nuevo documento físico, se suma una aplicación móvil oficial del RENAPER. Esta herramienta permitirá validar la autenticidad del DNI incluso sin conexión a internet, identificarse ante organismos públicos y privados, realizar trámites digitales de forma remota y contar con un respaldo electrónico seguro y siempre disponible.