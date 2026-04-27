La licencia de conducir constituye un documento fundamental para la movilidad en Argentina. La renovación debe efectuarse con regularidad, tomando en cuenta la edad del titular. El procedimiento involucrado generalmente incluye un examen psicofísico, así como el abono de tasas correspondientes. No obstante, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires han implementado requisitos adicionales para conductores de edad avanzada. Los mayores de 71 años en San Isidro deben asistir a un examen teórico, práctico y psicofísico para la renovación del carnet de conducir. Este examen contempla un manejo en el Hipódromo local y una evaluación escrita que consta de 40 preguntas relacionadas con las normas de tránsito y la conducción segura. El procedimiento se inicia en el sistema TESI de la Municipalidad, donde se debe crear un usuario, abonar las tasas correspondientes, solicitar el turno y seleccionar el día y horario para presentarse en la sede ubicada en Dardo Rocha 3444. Los individuos mayores de 71 años deberán abonar las siguientes tasas: Los turnos se solicitan por WhatsApp, en línea o de forma presencial en la Central Unificada de Tránsito. El día del turno se abonan las boletas CENAT y CEPAT y se realizan los controles médicos y oftalmológicos. Cada municipio tiene su propia normativa, por lo que es clave consultar previamente los requisitos locales antes de iniciar el trámite. Para llevar a cabo la renovación del registro en la Ciudad de Buenos Aires, deben satisfacerse los siguientes requisitos: Es fundamental observar que cada uno de estos requisitos es necesario para poder completar el proceso de renovación de registro en la mencionada ciudad. Los requisitos para obtención de licencia pueden cambiar con frecuencia. Se recomienda a los conductores revisar las actualizaciones en las páginas oficiales de cada municipio.Además de pruebas, algunos municipios instalan charlas sobre seguridad vial. Estas sesiones buscan concienciar a los mayores sobre la importancia de manejar de manera segura. La vigencia del documento se determina según la edad: