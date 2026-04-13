La Unión Europea reforzó los controles migratorios y exigirá un nuevo trámite obligatorio para los argentinos y otros viajeros de países no europeos que deseen ingresar al continente, llamado Sistema de Entradas y Salidas (EES). A partir de la implementación de un sistema automatizado, ya no bastará únicamente con presentar el pasaporte, sino que también será necesario completar un registro adicional en los puestos fronterizos. Desde el 10 de abril, los ciudadanos argentinos que viajen a Europa por turismo, negocios u otros motivos de corta duración deberán realizar un registro biométrico obligatorio al momento de ingresar al territorio europeo. Se trata del Sistema de Entradas y Salidas (EES), una herramienta digital que reemplaza el sellado manual del pasaporte y registra de forma precisa cada ingreso y egreso del espacio Schengen. Durante el control migratorio, además de presentar el pasaporte vigente, el viajero deberá: Este procedimiento reemplaza de manera definitiva el sellado tradicional del pasaporte y pasa a formar parte de una base de datos común utilizada por los países que integran el sistema. Las autoridades europeas advirtieron que quienes no completen este trámite no podrán ingresar, aun cuando cuenten con pasaporte válido y no necesiten visa. El EES registra de manera automática cada entrada y salida de los viajeros que permanecen hasta 90 días dentro de un período de 180 días, el límite permitido para estadías cortas en el espacio Schengen. Gracias a este sistema, Migraciones puede: El registro se realiza tanto al ingresar como al salir del territorio, lo que elimina cualquier margen de error en los controles. El nuevo trámite es obligatorio para: En cambio, quedan excluidos: Cabe aclarar que Irlanda y Chipre, aunque forman parte de la UE, continúan utilizando el sellado manual del pasaporte, ya que no aplican el EES en sus fronteras. Según explicaron desde la Unión Europea, la implementación del EES busca: Modernizar y agilizar los controles fronterizo; reducir los tiempos de espera en Migraciones; prevenir la migración irregular y el exceso de estadía y aumentar la seguridad en el espacio Schengen.