Viajar en avión con el DNI caducado es una de las dudas más frecuentes. En España, la normativa permite embarcar en determinadas condiciones, aunque no todas las situaciones están cubiertas. El Documento Nacional de Identidad (DNI) es clave, ya que funciona como identificación válida en los 27 países de la Unión Europea. Por eso, es habitual llevarlo en la cartera, incluso como alternativa al pasaporte. Sin embargo, muchas personas no controlan su fecha de caducidad. Esto genera incertidumbre al momento de viajar, sobre todo cuando el vuelo está próximo y el documento ya no está vigente pero las agendas personales estan complicadas como para renovarlo de inmediato. La normativa vigente permite una cierta flexibilidad. De hecho, “en España se permite abordar vuelos incluso con un DNI vencido”. Esta posibilidad aplica especialmente en vuelos nacionales, donde el control de documentación es menos restrictivo que en rutas internacionales. Aun así, no es una garantía absoluta. El marco legal que regula esta situación fue publicado en el Boletín Oficial del Estado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y habilita a los ciudadanos españoles a viajar dentro del territorio nacional con el DNI caducado. Aunque la normativa permite viajar con el DNI vencido, las aerolíneas tienen la última palabra. En muchos casos, “las aerolíneas retienen el derecho de admisión a individuos que no estén en conformidad con las regulaciones actuales”. Esto implica que cada compañía puede aplicar sus propias condiciones. Algunas aceptan el DNI caducado en vuelos nacionales, mientras que otras exigen documentación vigente. Para evitar problemas, es fundamental revisar los requisitos antes del embarque. En muchos casos, las aerolíneas permiten viajar si se presenta otro documento válido, como el pasaporte. La situación cambia por completo en vuelos internacionales. Si el DNI o el pasaporte están vencidos, no podrás ingresar a otro país. La normativa es clara: “está estrictamente prohibido ingresar a un país extranjero con estos documentos que no están actualizados”. Esto implica que, aunque puedas salir de España, tendrás problemas en destino. Las autoridades pueden impedirte la entrada e incluso aplicar sanciones. Viajar fuera de España con documentación caducada conlleva riesgos importantes. No solo podrías quedarte sin viajar, sino enfrentar consecuencias legales. “En ninguna circunstancia tendrás la oportunidad de emprender el viaje” si no cuentas con documentación vigente para ingresar al país de destino. Además, podrías enfrentar problemas adicionales como sanciones o restricciones migratorias, especialmente fuera de la Unión Europea. El DNI es un documento esencial en cualquier viaje. Aunque existe cierta flexibilidad en vuelos nacionales, no ocurre lo mismo en el ámbito internacional. Por eso, revisar la fecha de caducidad antes de viajar es una medida básica para evitar inconvenientes. También es recomendable llevar siempre un documento alternativo vigente. En un contexto de alta movilidad, esta verificación puede marcar la diferencia entre embarcar sin problemas o perder un vuelo.