El gobierno creó el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT-Móvil) con el objetivo de informar a la ciudadanía la ocurrencia o la inminencia de eventos climáticos o sanitarios adversos y la ausencia de personas menores de edad.

El objetivo es garantizar la difusión masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada de mensajes de alerta. Este mecanismo estará operativo en todo el territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2026.

Este sistema de alerta temprana permitirá advertir a la población, en tiempo real, sobre la ocurrencia o inminencia de eventos adversos de origen natural, antrópico o sanitario, según un decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi y el Consejo de Ministros,

Este sistema también facilitará la difusión de las alertas Amber Uruguay, es decir, la comunicación de la ausencia de un menor de edad, para que sea localizado en el menor tiempo posible, y así proteger su vida e integridad física, psíquica y moral.

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La alerta temprana, que podrá ser emitida únicamente por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para el primer caso y el Ministerio del Interior para el segundo, contendrá información oficial destinada a advertir a la ciudadanía sobre una amenaza con el fin de que adopte medidas de autoprotección.

El sistema apunta a ser una herramienta moderna, masiva y eficaz, por lo que la decisión de implementarlo mediante la telefonía móvil está basada que la penetración de la red es cercana al 100% de la población, por lo que es la de mayor alcance y cobertura territorial del país.

El decreto del Poder Ejecutivo hace énfasis en que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y a la integridad física.

Por esta razón, la ocurrencia o inminencia de eventos adversos exige una respuesta estatal inmediata, capaz de advertir a la población en tiempo real, especialmente a aquella ubicada en zonas de riesgo, señala la norma.