La lengua de suegra y la espada de San Jorge son dos plantas ornamentales que suelen confundirse por la forma alargada y vertical de sus hojas. Aunque tienen un aspecto similar y comparten varias características, hay un detalle en su coloración que permite reconocerlas a simple vista. Además, ambas son resistentes y se adaptan a distintos ambientes del hogar.

Cómo diferenciar la lengua de suegra de la espada de San Jorge

La principal diferencia entre estas dos plantas está en los bordes de sus hojas. La lengua de suegra, conocida científicamente como Dracaena trifasciata (antes Sansevieria trifasciata), presenta hojas rígidas, alargadas y puntiagudas, con dibujos transversales en distintos tonos de verde. En la variedad Laurentii, uno de sus rasgos más característicos es el borde amarillo que recorre los extremos de las hojas.

La espada de San Jorge, por su parte, suele identificarse con Dracaena zeylanica (antes Sansevieria zeylanica). Sus hojas también crecen de forma vertical y tienen marcas horizontales, pero no presentan el margen amarillo característico de la variedad Laurentii. Su coloración es principalmente verde, con tonalidades que pueden variar entre ejemplares.

Espada de San Jorge. Magnific.

Por eso, si una planta tiene hojas verdes con bordes amarillos, probablemente se trate de una lengua de suegra de la variedad Laurentii . Si mantiene una coloración verde sin ese contorno, puede ser una espada de San Jorge.

Qué cuidados necesitan estas plantas de interior

Tanto la lengua de suegra como la espada de San Jorge son alternativas para quienes buscan plantas resistentes y de bajo mantenimiento. Sus hojas carnosas almacenan agua, una característica que les permite tolerar períodos sin riego.

De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS), las sansevierias pueden adaptarse a diferentes condiciones de luz, desde espacios luminosos hasta sectores con sombra parcial. Sin embargo, suelen desarrollarse mejor en ambientes con buena iluminación indirecta.

Lengua de suegra. Magnific.

Entre los cuidados principales se encuentran:

Riego moderado : conviene esperar a que el sustrato comience a secarse antes de volver a regar. El exceso de agua puede provocar que las raíces se pudran.

Buen drenaje : es recomendable utilizar macetas con orificios en la base y un sustrato que permita eliminar el agua sobrante.

Temperatura: prefieren los ambientes templados y deben mantenerse protegidas de las heladas y las corrientes de aire frío.

Limpieza de las hojas : retirar el polvo de su superficie ayuda a conservar su aspecto y permite que reciban mejor la luz.

Ubicación: pueden crecer en interiores con poca iluminación, aunque un ambiente luminoso, sin exposición intensa al sol del mediodía, favorece su desarrollo.

Durante el invierno, además, es importante reducir la frecuencia de riego, ya que la planta suele necesitar menos agua.