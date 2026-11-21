El casco es obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, y llevarlo sin abrochar correctamente puede suponer una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos para el conductor.

Circular en moto o ciclomotor sin utilizar correctamente el casco puede acabar con una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. La sanción económica es la misma cuando el casco no está bien sujeto, y la obligación alcanza tanto al conductor como al pasajero.

Multa de 200 euros y 4 puntos por no usar bien el casco

El artículo 118 del Reglamento General de Circulación exige el casco homologado y adecuadamente abrochado a conductores y pasajeros de motos, ciclomotores y vehículos similares en todo tipo de vías. No basta con llevarlo sobre la cabeza.

Por eso la infracción no se limita a subir a la moto sin casco: también puede cometerse con el casco puesto pero sin asegurar, y un casco suelto puede desprenderse en una caída.

La Ley 18/2021 elevó de tres a cuatro los puntos que se pierden por no usar bien el casco, el cinturón o los sistemas de retención infantil, según la DGT. La reforma entró en vigor el 21 de marzo de 2022 y también subió de tres a seis los puntos por sujetar el móvil con la mano.

Qué pasa si el pasajero no lleva casco

El pasajero también debe llevar el casco de protección. Si no lo hace, la multa de 200 euros recae sobre el conductor: la Ley de Tráfico lo hace responsable de que su acompañante cumpla la obligación, aunque quien incumpla sea el pasajero.

Por eso, antes de arrancar, el conductor debe comprobar que el acompañante lleva el casco bien colocado y la correa asegurada. Otras infracciones que también restan 4 puntos están recogidas en esta guía de El Cronista.

Qué debe tener el casco

El casco debe estar homologado. La reforma del Reglamento General de Circulación, en vigor desde el 1 de octubre de 2026, exigirá casco homologado, y no solo certificado, a partir del 1 de octubre de 2027, según la DGT.

Al comprar uno, conviene verificar que cumple la homologación.

En resumen, la regla es sencilla: 200 euros de multa y 4 puntos para el conductor que no use bien el casco, y 200 euros para el conductor cuyo pasajero incumpla la obligación.