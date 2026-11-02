Por disposición de la Ley de Tránsito 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir de quienes manejen mirando el celular y ya hayan perdido 15 puntos del scoring.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas obligaciones para los conductores y contempla sanciones para quienes incumplan las normas de circulación. Una de las conductas prohibidas es utilizar el celular mientras se maneja, una distracción que puede derivar en multas y descuentos de puntos en la licencia.

En la Ciudad de Buenos Aires, esta infracción implica una quita de cinco puntos del scoring. Por lo tanto, quienes ya hayan perdido 15 de los 20 puntos iniciales pueden llegar a cero si vuelven a cometer esta falta y quedar sujetos a un procedimiento de inhabilitación.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre usar el celular mientras se conduce

El artículo 48, inciso x), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que está prohibido conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua.

La normativa busca evitar distracciones que afecten la atención y la capacidad de reacción de quienes están al volante. Utilizar el teléfono para escribir mensajes, mirar una pantalla o realizar otras acciones mientras se conduce puede comprometer la seguridad vial.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre usar el celular mientras se conduce.

Cuántos puntos pierde un conductor por mirar el celular

En la Ciudad de Buenos Aires, el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores asigna 20 puntos iniciales a cada titular de una licencia emitida por el Gobierno porteño.

Según el esquema oficial, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductores de video implica una quita de cinco puntos. La misma penalización se aplica a quienes redacten o envíen mensajes de texto mientras manejan.

De esta manera, un conductor que ya perdió 15 puntos y vuelve a cometer esta infracción puede agotar su saldo.

El cálculo es el siguiente:

Puntaje inicial: 20 puntos.

Puntos perdidos anteriormente: 15.

Saldo disponible: 5 puntos.

Descuento por utilizar el celular: 5 puntos.

Saldo final: 0 puntos.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia por llegar a cero puntos

De acuerdo con el sistema de scoring de la Ciudad de Buenos Aires, llegar a cero puntos da inicio a un procedimiento de inhabilitación de la licencia de conducir.

El conductor cuenta con un plazo de 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas y resolver su situación. Una vez transcurrido ese período, el controlador determina si corresponde aplicar la inhabilitación.

La sanción puede extenderse desde los 60 días hasta los cinco años, según la cantidad de veces que el conductor haya agotado previamente sus puntos.

Para volver a conducir, deberá cumplir el período de inhabilitación y aprobar un curso obligatorio de educación vial y prevención de accidentes.