El Gobierno modificó la forma en que se establecen los aranceles de los DNI y pasaportes y fijó nuevos valores. Lo hizo a través de las Disposiciones 759/2026 y 755/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Así, las tasas de los trámites para sacar o renovar ambos documentos dejan de ser montos fijos: ahora, se ajustarán por inflación cada seis meses.

En ambas normas, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó los nuevos cuadros tarifarios expresados en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), un mecanismo pensado para actualizar de manera periódica el costo de estos trámites.

Qué es la UAD, la nueva medida para fijar los valores del pasaporte y DNI

Según se detalla en los considerandos, el Renaper dispuso convertir los valores del cuadro tarifario a Unidades Arancelarias Documentales (UAD). El valor de cada unidad se fijó en $ 1000 por la Resolución 151/2026 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se dictó el pasado 6 de noviembre.

La disposición explica que el objetivo es establecer “un mecanismo dinámico y eficiente” para actualizar periódicamente los aranceles. Con ello, el organismo busca seguir asegurando los “mejores estándares tecnológicos , de diseño y de seguridad de los documentos de viaje” argentinos, garantizar la sustentabilidad financiera, satisfacer sus necesidades y reinvertir sus recursos de manera más eficiente.

Los cambios para tramitar el pasaporte. (Foto: Archivo).

Sacar el pasaporte: cuánto cuesta cada trámite

Según determinó la disposición, el pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular se fija en 130 UAD, lo que equivale a $ 130.000. El pasaporte de entrega exprés queda en 260 UAD, es decir, $ 260.000, mientras que el de resolución inmediata, que solo se tramita en lugares habilitados, asciende a 429 UAD, o sea, $ 429.000.

Los otros documentos que contempla el cuadro tienen el mismo valor que el pasaporte regular: el pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas cuestan 130 UAD cada uno, equivalentes a $ 130.000.

Cabe destacar que el anexo de la resolución también prevé un caso sin costo : quien solicite un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de emisión, dentro de los 90 días corridos contados desde la fecha de entrega, no deberá pagar arancel. Esto aplica siempre que el error u omisión pueda comprobarse por el simple cotejo de la documentación presentada al momento del trámite.

Cuánto costará desde ahora tramitar el DNI. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Sacar el DNI: cuánto costará

Según se contempla, la actualización del DNI entre los 5 y 8 años, la correspondiente a los 14 años y la emisión de un nuevo ejemplar tendrán una tarifa de $ 20.000.

El mismo importe se aplicará a los cambios de domicilio, rectificaciones de datos con emisión de documento y otros ejemplares.

El nuevo cuadro también fijó las tarifas de las modalidades de tramitación acelerada. En tanto, el DNI exprés costará $ 52.000, mientras que el servicio de DNI en 24 horas hábiles tendrá un valor de $ 82.000. En este último caso, el documento deberá retirarse en la oficina donde se realizó el trámite.

La modalidad de DNI al instante tendrá una tarifa de $ 114.000 y estará disponible únicamente en las oficinas habilitadas para prestar ese servicio.

DNI para extranjeros y trámites gratuitos

La resolución estableció además una tarifa de $40.000 para la primera identificación de ciudadanos extranjeros comprendidos en las categorías previstas en el cuadro tarifario.

Dónde consultar los valores

La norma establece que el valor vigente de la UAD, el cuadro tarifario expresado en unidades y su conversión a pesos se publicarán para consulta permanente en el portal argentina.gob.ar.