En los últimos meses, un ritual sencillo se ha vuelto viral en redes sociales y contenidos de bienestar: lavarse las manos con canela el primer día de cada mes para atraer dinero y abundancia. Esta práctica, aunque no tiene respaldo científico, forma parte de tradiciones simbólicas que buscan iniciar ciclos con energía positiva. La canela, una especia usada desde la antigüedad, ha estado asociada a la prosperidad y la buena fortuna en distintas culturas. Su aroma cálido y su valor histórico la convirtieron en un símbolo de riqueza, lo que explica por qué aparece en rituales vinculados al dinero y la abundancia. El llamado ritual de la canela se realiza normalmente el primer día del mes, como una forma simbólica de abrir un nuevo ciclo. Aunque la versión más conocida consiste en soplar canela en la entrada del hogar, también existen variantes como lavarse las manos con esta especia antes de comenzar la jornada. En esta práctica, se recomienda colocar una pequeña cantidad de canela en polvo en las manos, frotarlas suavemente y acompañar el gesto con una intención clara, relacionada con la prosperidad o las oportunidades económicas. La clave, según estas creencias, está en la repetición y en la concentración mental en los objetivos deseados. La asociación entre la canela y la riqueza tiene raíces históricas. Durante siglos, esta especia fue considerada un producto valioso, incluso comparable con bienes de lujo. Por eso, en distintas tradiciones se la vinculó con la abundancia, el éxito y la buena suerte. Además, especialistas en bienestar explican que este tipo de rituales pueden tener un efecto psicológico. Realizar un gesto simbólico al inicio del mes ayuda a enfocar la mente, generar motivación y establecer metas. No se trata de magia, sino de un mecanismo que refuerza la intención y mejora el estado de ánimo frente a nuevos desafíos. El uso de la canela en prácticas de prosperidad no pertenece a una sola cultura. Se trata de una tradición popular que mezcla elementos de distintas corrientes espirituales y esotéricas, transmitidas a lo largo del tiempo. En la actualidad, estos rituales han ganado visibilidad gracias a las redes sociales. Videos y publicaciones explican cómo realizarlos de forma simple, lo que ha impulsado su adopción en diferentes países. La facilidad del procedimiento y su bajo costo son factores que explican su popularidad creciente, especialmente en contextos donde las personas buscan nuevas formas de mejorar su bienestar económico y emocional.