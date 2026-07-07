La forma en que se consume la canela puede influir en los posibles beneficios para la salud y en los riesgos asociados a su ingesta. Más allá de una cuestión de preferencia culinaria, es importante entender las diferencias entre la canela en polvo y la canela en rama, ya que pueden ser diferentes los efectos sobre el organismo.

Diversos organismos internacionales, entre ellos la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR), advirtieron que algunas variedades pueden representar un riesgo para el hígado cuando se consumen de manera frecuente, especialmente si se desconoce su origen.

Canela en rama o en polvo: cuál es la diferencia y cuál conviene comprar para mejorar la salud

¿Qué tipo de canela puede favorecer la reducción del colesterol?

Uno de los principales beneficios atribuidos a la canela es su posible capacidad para contribuir a disminuir el colesterol total y el colesterol “malo”, sobre todo en personas con alteraciones metabólicas o dislipidemia.

Este efecto se relaciona con el trans-cinamaldehído, un compuesto presente en la corteza del género Cinnamomum. Estudios clínicos y revisiones científicas indican que la suplementación con canela puede ayudar a reducir los niveles de colesterol total y triglicéridos, aunque la magnitud del beneficio depende de la variedad utilizada y del tiempo de consumo.

La canela de Ceilán, que con frecuencia se comercializa en raja, mostró mejores resultados en la reducción del colesterol LDL y del colesterol total que otras variedades, como la Cassia.

Ensayos clínicos recientes reportan que personas que consumieron extracto estandarizado de canela de Ceilán durante 12 semanas presentaron una disminución del colesterol LDL sin evidencias de daño hepático ni alteraciones renales. Además, su bajo contenido de cumarina la convierte en una alternativa más segura para un consumo prolongado.

Alerta por la canela Cassia

Aunque la canela Cassia es una de las más comunes en el mercado, sobre todo en su presentación en polvo, especialistas advierten que contiene niveles elevados de cumarina, un compuesto que puede resultar tóxico para el hígado si se consume de forma habitual.

La EFSA y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señalaron que una exposición continua a grandes cantidades de cumarina puede favorecer lesiones hepáticas, especialmente en personas con enfermedades del hígado o con mayor susceptibilidad genética.

Entre los posibles efectos adversos destacan:

Elevación de enzimas hepáticas.

Fatiga persistente.

Dolor abdominal.

Ictericia en casos más severos.

La EFSA recomienda no superar una ingesta diaria de 0.1 miligramos de cumarina por kilogramo de peso corporal.

Además, análisis del organismo europeo indican que algunas variedades de Cassia, especialmente las provenientes de Indonesia y Vietnam, pueden contener hasta 10,000 miligramos de cumarina por kilogramo, por lo que su consumo frecuente podría incrementar el riesgo de daño hepático.

Canela en raja o en polvo: ¿cuál es mejor?

La presentación también influye en la calidad del producto.

La canela en rama conserva mejor sus aceites esenciales y compuestos activos, ya que su estructura protege los ingredientes naturales de la oxidación y de la pérdida de aroma. Además, permite identificar con mayor facilidad la especie, reduciendo el riesgo de adquirir variedades distintas a la de Ceilán.

En cambio, la canela en polvo se deteriora con mayor rapidez al estar expuesta al oxígeno y a la luz. También dificulta reconocer su origen, lo que aumenta la posibilidad de comprar canela Cassia sin que el consumidor lo sepa.

Por ello, distintos organismos de salud recomiendan optar por canela de Ceilán en raja, especialmente para quienes buscan aprovechar sus posibles beneficios sobre el colesterol y la glucosa sin aumentar el riesgo de exposición a la cumarina.