Poner una ramita de romero en el respaldo de la cama: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Imagen ilustrativa)

Cada vez más personas suman una práctica simple a su rutina antes de dormir: colocar una ramita de romero en el respaldo de la cama. La costumbre ganó terreno en redes sociales, aunque tiene raíces mucho más antiguas en distintas tradiciones populares.

A diferencia de otras variantes conocidas, como dejar el romero debajo de la almohada, esta vez la planta se apoya directamente sobre el respaldo, la parte de la cama asociada simbólicamente con la protección y la estabilidad del descanso.

Qué significa este ritual y de dónde viene

El romero (Rosmarinus officinalis) acompaña rituales caseros desde la antigüedad. En Grecia y Roma se lo vinculaba con la memoria y la protección del hogar.

El romero (Rosmarinus officinalis) acompaña rituales caseros desde la antigüedad. En Grecia y Roma se lo vinculaba con la memoria y la protección del hogar. (Imagen ilustrativa) Gemini.

En la tradición popular, ubicarlo en el respaldo de la cama se asocia con:

Alejar las energías negativas que, según esta creencia, se acumulan durante la noche.

Reforzar la sensación de protección en el espacio donde se duerme.

Aromatizar el ambiente de forma natural, sin productos artificiales.

Favorecer la calma antes de conciliar el sueño, gracias a su aroma herbal.

El romero (Rosmarinus officinalis) acompaña rituales caseros desde la antigüedad. En Grecia y Roma se lo vinculaba con la memoria y la protección del hogar.

Quienes practican este ritual sostienen que la ubicación en el respaldo, y no bajo la almohada, permite que el aroma se libere de forma más pareja durante toda la noche, sin quedar demasiado cerca de la nariz.

Cómo hacerlo paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere elementos difíciles de conseguir:

Elegir una ramita fresca o seca de romero, en buen estado. Atarla con un hilo natural o colocarla en un pequeño soporte. Apoyarla o colgarla directamente en el respaldo de la cama. Renovarla cada 10 o 15 días para mantener el aroma activo.

Los especialistas en aromaterapia coinciden en que el aceite esencial del romero tiene efectos relajantes comprobados, aunque aclaran que su acción se limita al plano sensorial y del estado de ánimo, no a un efecto médico o terapéutico directo.

Por eso, esta práctica funciona como un complemento agradable dentro de la rutina nocturna, pero no reemplaza tratamientos para el insomnio ni otros trastornos del sueño.

Los beneficios atribuidos al romero como amuleto de protección o purificación energética forman parte de creencias populares y no cuentan con evidencia científica que los respalde.

Se recomienda tomarlos como una tradición cultural y no como un remedio validado.