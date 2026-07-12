Rociar vinagre en la entrada al hogar: para qué sirve y por qué se recomienda

El vinagre blanco se consolidó como uno de los principales recursos domésticos para garantizar que el hogar limpio se mantenga, evitando el uso de productos químicos costosos y de difícil obtención.

Aunque su uso habitual se asocia con la cocina o el baño, ha surgido un truco poco conocido que ha ganado popularidad en los últimos meses: la recomendación de pulverizarlo en la entrada de la casa.

Este hábito resulta fácil y económico y se está popularizando por su elevada eficiencia y práctica.

¿Qué utilidad tiene rociar vinagre en la entrada del hogar?

Un aspecto fundamental es su potencial para funcionar como barrera repelente. El aroma penetrante del vinagre actúa como un inhibidor natural contra diversas plagas domésticas.

Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Hormigas, arañas y cucarachas suelen eludir áreas donde perciben tal olor, lo cual lo posiciona como una alternativa efectiva y exenta de productos químicos para el acceso principal.

Asimismo, aquellos que creen en técnicas de armonización del hogar lo emplean como un “limpiador energético”.

Según esta perspectiva, unas aplicaciones en el marco de la puerta ayudan a disolver vibraciones negativas y a renovar el ambiente.

Mejoras con vinagre y agua: ¡Aprende a aplicarlo en casa!

Para maximizar los efectos deseados, resulta suficiente aplicar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Este puede utilizarse para rociar: