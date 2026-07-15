Mezcla de bicarbonato de sodio, sal y agua en papel de aluminio

Quienes utilizan joyas de plata saben que, con el paso del tiempo, es habitual que pierdan su brillo y adquieran una coloración oscura que les da un aspecto envejecido. No obstante, hay un truco casero con bicarbonato de sodio, sal y agua en papel de aluminio que deja las piezas como nuevas.

La buena noticia es que recuperar su apariencia original no requiere productos costosos ni procedimientos complicados. Con estos pocos ingredientes que normalmente hay en casa es posible devolverles el brillo en pocos minutos.

Mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel de aluminio: para qué sirve y por qué se recomienda

¿Por qué la plata se pone negra?

El oscurecimiento de las joyas de plata es un proceso completamente natural. Ocurre cuando este metal entra en contacto con compuestos que contienen azufre presentes en el aire, además del sudor, la humedad y algunos cosméticos o productos de uso cotidiano.

Como resultado de esta reacción química se forma una capa de sulfuro de plata sobre la superficie, responsable del característico color negro o grisáceo que aparece con el paso del tiempo.

Truco casero para quitarle el óxido a las joyas

Para eliminar esa capa oscurecida solo se necesitan cuatro elementos muy fáciles de conseguir:

Bicarbonato de sodio.

Sal.

Papel de aluminio.

Agua caliente.

Cuando estos ingredientes se combinan se produce una reacción química conocida como electrólisis, mediante la cual el sulfuro de plata se desprende de la joya y se transfiere al papel de aluminio, permitiendo recuperar gran parte del brillo original.

Cómo limpiar las joyas de plata paso a paso

El procedimiento es sencillo y puede realizarse en pocos minutos:

Cubrir un recipiente resistente al calor con papel de aluminio, colocando la cara brillante hacia arriba. Agregar agua muy caliente. Incorporar una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua y una pequeña cantidad de sal. Introducir las joyas de plata y dejarlas reposar entre cinco y diez minutos. Si es necesario, mover ligeramente las piezas durante el proceso. Retirarlas, enjuagarlas con agua fría y secarlas cuidadosamente con un paño suave.

Realizar esta limpieza de forma ocasional ayuda a conservar el brillo de las joyas de plata y a eliminar el oscurecimiento provocado por la oxidación natural. Con ingredientes económicos y un procedimiento muy sencillo es posible recuperar su aspecto original sin recurrir a limpiadores comerciales ni gastar grandes cantidades de dinero.