Envolver la canilla con papel y vinagre: para qué sirve y por qué lo recomiendan. (Imagen ilustrativa)

La acumulación de cal y sarro en canillas, duchas y bañeras es uno de los problemas más frecuentes en el hogar. Frente a esto, un método casero gana popularidad: usar vinagre con papel para limpiar la grifería.

Este truco se destaca porque utiliza un ingrediente accesible y natural. Además, logra resultados visibles sin necesidad de productos industriales costosos.

Cómo funciona el truco del vinagre en la canilla

El vinagre blanco contiene ácido acético, un componente que disuelve el sarro y los restos de minerales. Al combinarlo con papel, se logra que el líquido permanezca en contacto prolongado con la superficie.

De esta manera, se potencia su efecto limpiador.

Pasos para aplicarlo:

Empapá papel de cocina con vinagre blanco

Envolvé la canilla o zona afectada

Dejá actuar entre 30 y 60 minutos

Retirá el papel y enjuagá con agua

Secá con un paño para potenciar el brillo

El resultado es una grifería más limpia y brillante, con menos restos de cal visibles.

Así lo mostró el influencer de limpieza @soyamodecasa, quien mostró cómo renovar la grifería, ducha y y bañera.

Beneficios y precauciones del método

Este truco no solo elimina manchas, también ayuda a mantener los artefactos en mejor estado. Entre sus principales beneficios se destacan:

Reduce la acumulación de sarro.

Mejora el brillo de la superficie.

Evita el uso de químicos fuertes.

Es económico y fácil de aplicar.

Sin embargo, también es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:

No dejar actuar el vinagre más tiempo del indicado.

Evitar su uso frecuente en superficies sensibles.

No mezclarlo con otros productos de limpieza.

Para potenciar el efecto, algunos usuarios combinan este método con un pulido final con paño seco o microfibra.

En conclusión, el truco del vinagre con papel se posiciona como uno de los métodos caseros más efectivos para devolverle el brillo a la grifería y mantenerla libre de sarro con pocos pasos.