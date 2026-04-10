Entre los múltiples trucos que se han viralizado hay uno que llama la atención por su practicidad y relevancia. Se trata del método de la moneda en el freezer. Esta sencilla técnica se volvió viral por una sencilla razón que impacta en la seguridad alimentaria. Las escapadas de fin de semana son el momento ideal para desconectar, pero al regresar a casa, una duda suele aparecer: ¿hubo algún corte de energía mientras no estábamos? Aunque la luz esté prendida al volver, un apagón prolongado podría haber roto la cadena de frío de tus alimentos, convirtiéndolos en un riesgo para la salud sin que el aspecto o el olor lo delaten. Para evitar sorpresas, existe un método infalible que solo requiere tres elementos: una taza, agua y una moneda. Seguí estos pasos antes de cerrar la puerta de tu casa para garantizar la seguridad de tus alimentos al regresar: Cuando regreses de tu escapada, lo primero que tenés que hacer es revisar la posición de la moneda dentro de la taza: Muchas bacterias peligrosas (como la Salmonella o la E. coli) no siempre cambian el olor o el color de la comida de inmediato. Este “termómetro casero” te da una respuesta visual y científica sobre lo que pasó en tu cocina mientras no estabas, dándote la tranquilidad que necesitás para terminar tu descanso con una cena segura.