Hay personas que dicen “perdón” incluso cuando no hicieron nada malo, como antes de hacer una pregunta, pedir ayuda o expresar una opinión. Aunque desde afuera puede parecer una muestra de educación, respeto y consideración hacia los demás, cuando se transforma en una respuesta automática puede tener otro origen.

La psicología analiza cómo las experiencias durante la infancia pueden influir en la forma de relacionarse en la adultez, especialmente frente al conflicto, el rechazo y la necesidad de aprobación. En algunos casos, haber crecido en ambientes donde las decisiones eran cuestionadas constantemente puede llevar a sentir que siempre hay que justificar lo que uno hace.

Cuando pedir perdón se convierte en una respuesta automática

Un artículo del psicólogo español Alberto Soria plantea que los vínculos tempranos pueden influir en las herramientas que una persona desarrolla para afrontar situaciones de rechazo, conflicto o búsqueda de aprobación. Una revisión sobre regulación emocional también señala que las estrategias aprendidas durante la infancia pueden mantenerse en etapas posteriores y utilizarse para evitar enfrentamientos.

De esta manera, una persona puede comenzar a pedir disculpas antes de expresar una necesidad, tomar una decisión o plantear una opinión. El objetivo no necesariamente es reconocer una equivocación, sino anticiparse a una posible reacción negativa y reducir el miedo a incomodar, molestar o generar un conflicto con otra persona.

(foto: archivo). Freepik

Por qué algunas personas se disculpan por todo

Este comportamiento también puede aparecer cuando alguien aprendió desde chico que debía explicar permanentemente sus decisiones. Si las elecciones personales eran recibidas con críticas o cuestionamientos, es posible que con el tiempo se incorpore la idea de que cada acción necesita una justificación para ser aceptada por los demás.

En otros casos, el pedido constante de perdón funciona como una forma de buscar aprobación y comprobar que el vínculo sigue estando bien. También puede existir una tendencia a sentirse responsable por las emociones ajenas, incluso cuando el malestar de otra persona no tiene relación directa con lo que uno hizo o dijo.

Respeto no es lo mismo que sentirse culpable

Pedir perdón cuando corresponde es una conducta saludable que permite reconocer un error y reparar un daño. El problema aparece cuando la disculpa se utiliza incluso frente a situaciones que no requieren asumir responsabilidad, como ocupar espacio, pedir ayuda, expresar una opinión o tener necesidades propias.

Por eso, más que contar cuántas veces una persona dice “perdón”, resulta importante observar qué siente cuando decide no disculparse y qué intenta evitar con esa conducta. Si aparecen miedo, culpa, ansiedad o una preocupación constante por la reacción de los demás, podría existir un patrón aprendido que merece ser comprendido.

Qué relación puede tener con la infancia

Crecer en un entorno donde las opiniones, necesidades y decisiones eran cuestionadas de manera constante puede contribuir a desarrollar una actitud de vigilancia frente a los demás. Con el tiempo, pedir perdón puede convertirse en una estrategia automática para prevenir críticas, rechazo o discusiones.

Sin embargo, la infancia no explica por sí sola este comportamiento y no existe una única causa para las disculpas excesivas. La historia personal, los vínculos y las experiencias posteriores también pueden influir en la forma en que cada adulto maneja el conflicto, expresa sus necesidades y busca aceptación.