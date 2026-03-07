El baño es uno de los espacios más propensos a acumular humedad y olores molestos, especialmente después de una ducha con agua caliente. Lo que pocos saben es que un ingrediente básico de la cocina puede convertirse en un aliado inesperado para mejorar ese ambiente: el arroz crudo. La clave está en una característica natural de este cereal: su capacidad para absorber la humedad del entorno. Al colocar un recipiente con arroz en el baño, el grano actúa como un regulador de la humedad ambiental, reduciendo el vapor acumulado y, con él, las condiciones que favorecen los malos olores. El mecanismo es sencillo. Un ambiente con menos humedad huele mejor y se mantiene más fresco, sin necesidad de recurrir a aerosoles, pastillas o ambientadores artificiales con químicos. Se trata de una solución que no requiere inversión significativa ni conocimientos especiales. El truco admite además una variante aromática: agregar algunas gotas de aceite esencial al arroz, como lavanda, limón o eucalipto, permite que el grano absorba y libere ese aroma de forma gradual, funcionando como un difusor natural y económico. Para ponerlo en práctica, alcanza con llenar hasta la mitad una taza o recipiente pequeño con arroz crudo, sumarle las gotas de aceite esencial si se desea, y ubicarlo en una repisa o superficie cercana al inodoro o lavabo, cuidando que no quede expuesto al agua directa. Con el uso, el arroz va saturándose y pierde efectividad. Lo recomendable es renovarlo cada dos o tres semanas para sostener el resultado. Una vez agotado su función en el baño, puede desecharse sin inconvenientes. Simple, accesible y sin impacto ambiental negativo, este recurso doméstico gana adeptos como alternativa a los productos comerciales de limpieza y ambientación.