La combinación de limón, bicarbonato de sodio y miel es uno de los remedios caseros más populares para aliviar molestias comunes. Gracias a que estos ingredientes suelen estar presentes en la mayoría de los hogares, su uso se transmitió de generación en generación como una alternativa sencilla para quitar los malestares.

Sin embargo, aunque muchas personas les atribuyen diversos beneficios para la salud, especialistas recuerdan que su efectividad tiene límites y que no sustituyen la atención médica profesional cuando existe una enfermedad o condición que requiere tratamiento.

Tirar bicarbonato en las macetas y el jardín: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Bicarbonato de sodio: usos y precauciones

El bicarbonato de sodio es un compuesto que se usa tanto en la cocina como en las tareas domésticas. En el ámbito de la salud, su aplicación más conocida es como antiácido, ya que ayuda a aliviar la acidez estomacal y algunos casos de indigestión.

También es común encontrarlo en remedios caseros destinados a:

Disminuir la sensación de pesadez después de las comidas Reducir molestias relacionadas con gases intestinales

Sin embargo, especialistas advierten que no existen pruebas científicas que respalden supuestos efectos desintoxicantes o depurativos sobre el organismo.

Además, el bicarbonato se popularizó como ingrediente en tratamientos de belleza caseros, especialmente como exfoliante para la piel o para blanquear los dientes. No obstante, un uso excesivo puede provocar irritaciones cutáneas o desgaste del esmalte dental.

Se recomienda usarlo con moderación y consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlo de forma frecuente a cualquier rutina.

Miel: un aliado tradicional para la garganta

La miel es uno de los remedios naturales más utilizados cuando aparecen síntomas como tos o irritación de garganta. Diversas investigaciones señalaron que reduce la molestia causada por infecciones respiratorias leves y favorecer un mejor descanso nocturno.

Su contenido de antioxidantes y compuestos con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas reforzaron su reconocimiento como ingrediente en preparaciones caseras destinadas a aliviar síntomas respiratorios.

A pesar de ello, los especialistas recomiendan consumirla con moderación debido a su contenido de azúcares. Además, recuerdan que nunca debe administrarse a bebés menores de un año debido al riesgo de botulismo infantil.

Limón: vitamina C y alivio temporal

El limón es conocido por su aporte de vitamina C y por su presencia en numerosos remedios tradicionales para afecciones respiratorias.

Si bien no existen evidencias concluyentes de que pueda prevenir o curar enfermedades por sí solo, sí puede contribuir a aliviar temporalmente algunos síntomas gracias a su efecto refrescante y a su aporte nutricional.

Cuando se combina con miel, suele generar una sensación de alivio en la garganta irritada y ayudar a disminuir las molestias ocasionadas por la tos . Sin embargo, este efecto es pasajero y no reemplaza los tratamientos médicos cuando existe una infección o enfermedad de mayor gravedad.

Hervir cáscaras de limón con pimienta y canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan

¿Para qué sirve la mezcla de limón, bicarbonato y miel?

Entre los usos más comunes que las personas atribuyen a esta combinación destacan:

Aliviar molestias leves de garganta.

Reducir temporalmente la tos.

Disminuir la sensación de acidez estomacal.

Ayudar a combatir algunos olores bucales.

Proporcionar una sensación de bienestar general.

No obstante, los expertos subrayan que estos beneficios pueden variar de una persona a otra y que no deben considerarse tratamientos médicos.