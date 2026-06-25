El peso mexicano revirtió las pérdidas frente al dólar durante la mañana del jueves, mientras los inversionistas aguardaban la decisión de política monetaria del Banco de México, donde el consenso anticipa que la tasa de referencia permanecerá sin cambios.

El tipo de cambio cotizó en 17.5714 pesos por dólar, una apreciación de 0.20% respecto al cierre previo (Ciudad de México, 9:17 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante las operaciones nocturnas, la divisa osciló entre un máximo de 17.6572 y un mínimo de 17.5448 por dólar.

“El tipo de cambio USD/MXN opera mixto, manteniéndose en terreno positivo a pesar del debilitamiento del billete estadounidense, a la espera de la reunión de política monetaria de Banxico”, escribieron analistas de Monex.

Aunque el mercado espera que Banxico mantenga la tasa de interés en 6.5%, analistas de Kapital Grupo Financiero señalaron que la atención estará centrada en el tono del comunicado, el cual será clave para evaluar la trayectoria de la política monetaria en los próximos meses.

Peso se fortalece por debilidad del dólar

La apreciación del peso coincidió con una caída de 0.24% en el índice ponderado del dólar, que se ubicó en 101.37 puntos, después de que en EE.UU. se reportó que el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Reserva Federal, aumentó 0.40% mensual en mayo, acelerándose respecto al mes previo.

De acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, tras la publicación del PCE el mercado moderó sus expectativas sobre el ciclo de ajuste monetario de la Reserva Federal.

“El mercado proyecta ahora únicamente un incremento de 25 puntos base en la tasa para 2026 y 2027, lo que llevó al dólar a recortar sus ganancias de la sesión”, señaló en un reporte.

PIB de EE.UU. sube

Los inversionistas también asimilaron la tercera revisión del Producto Interno Bruto de EE.UU., que mostró un crecimiento anualizado de 2.1% durante el primer trimestre, por encima del 1.6% estimado previamente.

“Este resultado reflejó una marcada desaceleración del gasto de los consumidores, el cual representa aproximadamente dos terceras partes de la actividad económica, respecto a las cifras preliminares”, indicaron analistas de Monex.

Hacia el cierre de la jornada, Monex prevé que el tipo de cambio oscile entre MXN$17.54 y MXN$17.69 por dólar. Banamex, por su parte, ubica un soporte entre MXN$17 y MXN$17.10 y una resistencia en MXN$18 por dólar.