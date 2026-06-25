Ver un automóvil circulando con un pañuelo rojo asomando por una de sus ventanas puede generar dudas entre conductores y peatones.

Si bien no existe una única explicación para el gesto, se trata de una señal visual que suele utilizarse para transmitir un mensaje sin usar palabras.

El significado de la tela roja puede variar según el contexto, el país y las circunstancias en las que aparece.

Cuál es la interpretación más conocida del pañuelo rojo

El color rojo ha sido utilizado históricamente como símbolo de alerta . Por este motivo, un pañuelo rojo exhibido desde un vehículo puede interpretarse como peligro.

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En específico, suele utilizarse cuando un auto está en movimiento y presenta fallas mecánicas como no disponer de balizas.

También, puede ser utilizado cuando el vehículo está averiado a un lado de la ruta y no se cuenta con elementos de seguridad como los triángulos reflectivos.

Cuándo hay que prestar especial atención al pañuelo rojo

En zonas de alta velocidad como rutas y autopistas, cuando se ve un pañuelo rojo colgando de una venta puede ser interpretado como que el vehículo lleva una carga que sobresale las dimensiones.

De esta manera, al realizar una maniobra de adelantamiento se debe tener especial precaución para no ocasionar un accidente.