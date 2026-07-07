Poner un chorrito de vinagre en el lavarropas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

El vinagre es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza del hogar, pero pocos saben que también puede convertirse en un gran aliado del lavarropas.

De hecho, muchas personas comenzaron a agregar un pequeño chorrito durante el lavado para mejorar el cuidado de la ropa y mantener el electrodoméstico en mejores condiciones.

Usado correctamente, este ingrediente económico y fácil de conseguir ayuda a eliminar residuos, neutralizar olores y dejar las prendas mucho más frescas sin recurrir a productos adicionales o químicos fuertes.

¿Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas?

El vinagre blanco tiene propiedades desodorizantes y ayuda a disolver restos de jabón y suavizante que suelen acumularse tanto en la ropa como en el interior del lavarropas.

Poner un chorrito de vinagre en el lavarropas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Entre sus principales beneficios se destacan :

Ayuda a eliminar malos olores de la ropa.

Reduce los residuos de detergente.

Deja las prendas más suaves.

Ayuda a mantener limpios los conductos del lavarropas.

Contribuye a prevenir la acumulación de sarro y restos minerales.

Refresca toallas, sábanas y ropa deportiva.

Cómo usar el vinagre correctamente

Para aprovechar sus beneficios sin dañar las prendas ni el electrodoméstico, lo recomendable es utilizar vinagre blanco de limpieza o de alcohol.

La forma más común es agregar entre media taza y una taza pequeña en el compartimento del suavizante o directamente en el tambor durante el ciclo de lavado.

Poner un chorrito de vinagre en el lavarropas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: Archivo

El olor del vinagre desaparece una vez que la ropa se seca, por lo que las prendas no quedan con aroma ácido.

Qué tipo de ropa puede beneficiarse

Este truco suele utilizarse especialmente en:

Toallas.

Sábanas.

Ropa deportiva.

Prendas con olor a humedad.

Ropa de uso diario.

Otros beneficios de usar el vinagre

Además del lavado de la ropa, muchas personas usan vinagre para realizar una limpieza periódica del electrodoméstico.

Un ciclo vacío con agua caliente y una cantidad moderada de vinagre puede ayudar a remover residuos y mantener el interior más limpio.

Por qué recomiendan este truco casero

La combinación de bajo costo, facilidad de uso y múltiples beneficios hizo que el vinagre se volviera uno de los aliados favoritos para el lavado del hogar.

Sin reemplazar al detergente, un simple chorrito puede ayudar a que la ropa quede más fresca, suave y libre de olores, mientras contribuye a mantener el lavarropas en mejores condiciones con el paso del tiempo.